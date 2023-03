PSG : Neymar sait déjà où il veut jouer la saison prochaine

La suite après cette publicité

Neymar et le PSG, c’est fini. Pas d’un point de vue contractuel, puisqu’il est sous contrat jusqu’en 2027 avec l’écurie de la capitale. Mais d’un point de vue émotionel et symbolique, quelque chose s’est brisé cette saison. Le Brésilien, qui avait déjà commencé à taper sur les nerfs de bon nombre de supporters parisiens, a définitivement vu ses derniers défenseurs lui tourner le dos depuis le retour du Mondial. Entre vie privée pas forcément optimale pour un joueur de très haut niveau, des prestations mitigées et des pépins physiques récurrents, la star de la Canarinha a terminé par agacer tout le monde.

Voilà un moment que le PSG cherche à s’en débarrasser. Mais une fois encore, ça risque d’être très compliqué, de part les blessures à répétition du joueur, très fragile au niveau de la cheville, mais aussi de son salaire colossal qui avoisine les 36 millions d’euros annuel. Qui va proposer autant à un joueur assez peu fiable et dont la saison est déjà terminée ? Comme révélé en exclusivité par nos soins, Chelsea est intéressé par Neymar, et avait déjà avancé quelques pions, rencontrant l’entourage de l’attaquant.

Pas question de partir

Mais comme l’indique The Athletic ce lundi, Neymar n’a aucun intention de faire ses valises cet été. Ni lors des prochains mercatos d’ailleurs. Le sérieux média anglais affirme ainsi que l’intention de l’ancien du Barça est de terminer sa carrière du côté du Parc des Princes, en 2027, quand il aura 35 ans. Le joueur formé à Santos veut rester à Paris, pas uniquement pour des raisons financières, mais aussi pour continuer à glaner des titres et enfin aider le club à aller au bout en Ligue des Champions.

Autant dire que les Blues, comme le Barça qui a souvent tenté de le rapatrier ces dernières années, vont devoir se rendre à l’évidence qu’il sera pratiquement impossible de convaincre Neymar. Une nouvelle qui risque d’être assez mal accueillie à Paris également, où au-delà du côté purement sportif, on a aussi besoin de larguer des gros salaires et réduire cette masse salariale colossale, avec des règles du fair-play financier qui obligent le leader de Ligue 1 à réduire cette masse salariale de 30%. Le cas Neymar, un sacré casse-tête pour le Qatar donc…