Maroc : Bouchra Karboubi devient la première femme à arbitrer une finale masculine du monde arabe

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a désigné Bouchra Karboubi pour arbitrer la finale de la Coupe du Trône entre l’AS FAR et le Moghreb Athletic de Tetouan ce samedi. L’arbitre marocaine devient la première femme du monde arabe à diriger une finale de compétition masculine dans le monde arabe.

Bouchra Karboubi, qui a 34 ans et qui est agent de police, est devenue arbitre internationale en 2016. Elle a été la première femme marocaine à arbitrer un match de première division masculine. L’arbitre avait également participé en février dernier à la finale de la CAN 2022 entre le Sénégal et l’Égypte, durant laquelle elle occupait le poste d’assistante à l’arbitrage vidéo.