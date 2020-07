L'OM a ses chances dans le dossier Axel Disasi

Ce jeudi soir, à minuit, le marché des transferts français va fermer ses portes pour un petit mois. Si l'homologation des contrats n'arrive que le 15 août prochain, on ne sait pas vraiment si les clubs pourront recruter entre-deux et surtout présenter leurs nouveaux éléments en matches amicaux. C'est pour cette raison qu'il est intéressant de boucler quelques dossiers avant la fermeture, ce jeudi soir, donc. Est-ce que l'Olympique de Marseille essaye de faire cela ce jour avec un défenseur central ?

C'est ce qui semblerait être le cas. Nous apprenions, ce mardi soir, que l'OM souhaitait ardemment recruter un défenseur central. Après la prolongation d'Alvaro Gonzalez, l'écurie phocéenne sera bien fournie dans ce secteur de jeu, sauf si un élément (Duje Caleta-Car ?) était cédé. Ainsi, tout le monde évoquait la piste qui menait à l'international argentin (deux sélections) Leonardo Balerdi (21 ans), qui a fait une saison quasi blanche du côté de Dortmund.

L'OM est à la traîne, mais...

Pour convaincre le Borussia de le lâcher, ça ne va pas être simple puisque le club de la Ruhr a dépensé la modique somme de 15,5 millions d'euros pour le faire venir de Boca Juniors, qui conserve 10% à la revente, en janvier 2019. Un prêt avec ou sans option d'achat, ce n'est pas encore très clair, est à l'étude. Mais ce n'est pas le seul dossier qui existe chez les décideurs marseillais. En effet, La Provence avançait hier que le club suivait aussi le très demandé Axel Disasi (22 ans).

Le défenseur de Reims se situe entre Rennes et Monaco sachant qu'une réunion de quatre heures entre dirigeants de la Principauté et leurs homologues rémois ce mercredi a eu lieu et qu'elle n'a pas débouché sur un accord. Le SDR souhaiterait le vendre 15 millions d'euros. Une somme bien trop haute pour l'OM. Mais selon le quotidien régional susmentionné, l'OM pourrait proposer un prêt avec option d'achat quasi automatique selon le nombre de matches joués, comme cela a été le cas pour Alvaro Gonzalez. Jean-Pierre Caillot, le président rémois ne serait pas contre cette hypothèse. L'OM est un peu à la traîne dans ce dossier, et Disasi semble promis à Monaco, mais on ne peut rien exclure pour cette dernière journée de mercato.