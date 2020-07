OM : André Villas-Boas pilote le dossier Leonardo Balerdi

L'Olympique de Marseille a décidé d'être très actif cet été. Dimitri Payet a prolongé son contrat jusqu'en 2024, Pape Gueye est arrivé pour garnir l'effectif d'André Villas-Boas, qui a décidé d'honorer sa dernière année de contrat. Alors que les rumeurs de vente continuent d'exister et qu'on a appris ce mardi le nom de la banque chargée par le duo Boudjellal-Ajroudi de négocier le rachat avec Frank McCourt, on apprend du neuf sur le mercato.

Selon les informations de L'Équipe, les Phocéens pistent le défenseur international argentin (deux sélections) Leonardo Balerdi (21 ans). Transféré de Boca Juniors au Borussia Dortmund en janvier 2019, ce défenseur central ne s'est pas encore imposé avec le club de la Ruhr, avec qui il est sous contrat jusqu'en 2024, et n'a participé qu'à huit petites rencontres cette saison. Les Allemands avaient déboursé la modique somme de 15 millions d'euros pour le voir débarquer en Europe et sont conscients de son potentiel.

AVB a d'autres idées

Concernant ce défenseur, qui peut aussi évoluer au milieu de terrain, c'est André Villas-Boas qui pilote le dossier et qui l'a érigé en priorité. Récemment, des discussions ont été entamées sur un possible prêt sans option d'achat, AVB étant sûr que ce mercato étrange (à cause du coronavirus) peut permettre au club marseillais de se renforcer tout en étant malin. En cas d'échec sur cette piste, l'entraîneur portugais a d'autres idées.

En outre, il cherche toujours un latéral gauche, capable de venir concurrence un peu Jordan Amavi, seul au poste depuis le départ de Patrice Evra, et surtout un attaquant capable d'évoluer aussi sur un côté. Le nom cité pour ce poste est celui de Mbaye Niang (Stade Rennais). Mais cette piste est onéreuse et les Marseillais n'ont pas nécessairement les finances pour se l'offrir. En tout cas, AVB est déjà à pied d'oeuvre pour former son équipe.