FC Barcelone : Carles Tusquets envoie un tacle à Joan Laporta

Élu démocratiquement président du FC Barcelone par les socios culé, Joan Laporta devait valider ce résultat en présentant à la Liga un aval de 124,6 M€ (soit 15% du budget du club). Mais mardi dernier, un vent glacial a brièvement parcouru le cou des supporters du clan Laporta. La raison ? La presse espagnole annonçait que le nouvel homme fort du Barça n’avait toujours pas réuni les fonds nécessaires. Un moment de flottement intense, car l’homme d’affaires avait jusqu’au mercredi 17 mars pour présenter cette somme.

Dans le cas contraire, de nouvelles élections auraient dû se tenir. Finalement, Laporta a obtenu ce fameux aval, notamment avec l’aide du patron de Mediapro, Jaume Roures, qui a déboursé 30 M€ pour l’aider. Et si tout s’est bien terminé pour le clan Laporta, cette façon de faire un peu cavalière a quelque peu déplu à Carles Tusquets, l’homme qui était chargé de gérer le Barça en attendant l’élection du nouveau président.

Tusquets s'était préparé à un raté de Laporta

Invité de l’émission Onze sur Esport3, ce dernier ne s’est pas privé pour envoyer un petit tacle. « Présenter l’aval à la 90e minute d’un match n’est pas convenable. Il (Laporta) aurait pu mieux se préparer. Il est évident que quelque chose a mal fonctionné dans les derniers instants et qu’il a dû utiliser d’autres solutions », a-t-il confié, en avouant ensuite que lui et son équipe s’étaient préparés à garder les commandes au cas où.

« Je sais qu’il s’agit d’un sujet qui n’est pas facile et que c’est un processus lourd et lent. Mais il y a deux mois, je leur ai dit comment l’aval devait être déposé pour qu'ils puissent se préparer. Nous étions prêts au cas où ce scénario (l’absence d’aval) se présenterait, mais Dieu merci, cela ne s'est pas produit. Surtout pour l'image du club. » Et ce ne sont pas les socios d'un Barça malmené médiatiquement depuis des mois qui diront le contraire.