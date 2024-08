PSG : les dessous de l’ascension fulgurante du phénomène Willian Pacho

Willian Pacho n’est pas la recrue la plus clinquante du mercato 2024 des champions de France, mais le défenseur de 22 ans est peut-être la surprise du début de saison du Paris Saint-Germain. Acheté à l’Eintracht Francfort pour 40 M€ au début du mois d’août, l’international équatorien (16 sélections, 2 buts) s’est immédiatement imposé comme un titulaire aux yeux de Luis Enrique. Et pour cause. Performant en amical face au RB Leipzig (1-1) pour sa première apparition sous le maillot rouge et bleu, Pacho a ensuite été aligné d’entrée de jeu face au Havre (4-1) et Montpellier (6-0). Avec le retour du capitaine Marquinhos, c’est donc Lucas Beraldo (recruté l’hiver dernier) qui a fait les frais de cette arrivée inattendue. Si vous êtes un lecteur assidu de Foot Mercato, Willian Pacho ne vous est cependant pas si inconnu que ça.

Une surprise de le voir arriver au PSG

En septembre 2023, nous vous dressions un portrait de la nouvelle génération dorée équatorienne et le néo Parisien s’y trouvait, aux côtés de Piero Hincapie, le défenseur du Bayer Leverkusen sacré champion d’Allemagne la saison dernière. Les deux hommes ont d’ailleurs pour particularité de sortir tout droit de l’Independiente dell Valle, club laboratoire d’Équateur, réputé pour être le fournisseur officiel de la nouvelle génération dorée du pays. « L’Independiente est aujourd’hui le meilleur club de football équatorien, il y a un travail important sur le football, la formation physique et psychologique. Il y a un gros travail de détection pour les enfants en Équateur même pour avoir les meilleurs du pays à l’Independiente. Il suffit de regarder les joueurs sélectionnés avec l’Équateur, la grande base de l’équipe nationale vient de là. Ce n’est d’ailleurs pas une surprise de voir autant de talents éclore. Récemment, l’Équateur a été champion des moins de 20 ans dans les tournois de la CONMEBOL, tout comme l’Independiente a remporté deux fois la Libertadores des moins de 20 ans, et ces recrutements sont la conséquence de ce travail », nous a confié le journaliste équatorien José Alberto Molestina, qui travaille pour le média DeUnaSF.

Sorti tout droit de l’usine à champions de son pays, Pacho n’a passé que trois ans (26 matches au total) au sein de son club formateur avant de traverser l’Atlantique à seulement 20 ans. « Les bons joueurs quittent aujourd’hui le pays avec peu de matchs en équipe première », explique Molestina, qui ajoute que le joueur aurait même dû arriver sur le Vieux continent bien avant. « Il a connu un transfert raté vers le championnat allemand avant de venir en Europe pour la première fois. Il en a beaucoup souffert. Ce qu’il vit aujourd’hui est donc doublement mérité. » Arrivé à Antwerp durant l’hiver 2022, il n’a passé qu’un an et demi en Belgique. Là-bas, il s’est imposé parmi les meilleurs défenseurs du championnat belge (39 titularisations en autant d’apparitions), avant d’être enrôlé par l’Eintracht Francfort durant l’été 2023. En Allemagne, le scénario s’est répété. Titulaire d’entrée, Pacho a fait partie des meilleurs défenseurs de Bundesliga, avant de filer au PSG un an plus tard, en échange de 40 M€. Une trajectoire qui en a surpris plus d’un en Équateur. « La vérité, c’est que le voir rejoindre l’équipe la plus importante de France a été une grande surprise. Beaucoup d’entre nous pensaient qu’il pourrait rejoindre une grande équipe allemande comme Dortmund ou le Bayern, mais c’est une excellente nouvelle qui ouvre le marché pour les Équatoriens en Ligue 1 », se réjouit Molestina.

Le fruit du travail XXL de l’Independiente

Et vu les prestations de Pacho sous le maillot du PSG, la cote des Équatoriens risque de grimper dans l’hexagone. Très solide dans les duels, bon dans l’anticipation, le numéro 51 parisien apparait également très à l’aise balle au pied. Une bonne impression qu’il devra confirmer face à des écuries de plus gros calibre, même si en Équateur, ces retours flatteurs sont, d’après Molestina, une nouvelle fois le fruit du travail de l’Indepediente. « L’Independiente est une équipe qui joue avec une ligne de trois défenseurs centraux positionnés assez haut, qui pressent un peu et qui ont la possession du ballon, donc il est essentiel que les défenseurs centraux fassent de bonnes sorties de balle et Willian Pacho remplit toutes ces conditions. Ceux qui le connaissent depuis son enfance ne sont pas surpris, ses statistiques sont exceptionnelles, il est l’un des meilleurs défenseurs centraux U23 du monde avec un autre équatorien, Piero Hincapie ».

Hincapie, un coéquipier, mais aussi un leader en sélection nationale que Pacho pourrait bien dépasser. « C’est une bonne question, je pense qu’il y aura une concurrence saine entre les deux. L’Équateur sait qu’il possède deux défenseurs centraux de haut niveau. Je pense que Willian est plus rapide et qu’il peut donc avoir un avantage important à ce niveau. Willian est un titulaire indiscutable, il est aussi multifonctionnel puisqu’il peut jouer comme arrière droit, comme arrière gauche et même comme libéro dans une défense à trois. Je ne sais pas s’il est déjà un leader, mais c’est un joueur clé de cette nouvelle génération. Ses chiffres ne mentent pas, il a tout pour réussir dans l’élite. » Décidément, ce Pacho a tout pour plaire.

