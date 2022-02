PSG-ASSE : Pascal Dupraz fier de ses joueurs malgré la défaite

A l'issue de la défaite concédée face au Paris Saint-Germain (3-1), l'entraîneur de l'ASSE Pascal Dupraz a tenu à saluer la prestation de ses joueurs, et ce malgré certaines lacunes, dont la justesse dans le dernier geste : «en première période, on a eu l'occasion convertie par Denis et d'autres occasions qu'on aurait pu transformer avec plus de justesse technique. Je suis fier de leur match, mais le seul reproche que je peux faire aux joueurs, c'est un certain manque de lucidité sur certaines actions. Mais je suis content du contenu, je le répète. On part avec des regrets, ça situe la qualité de notre performance.»

Toujours en conférence de presse, le technicien stéphanois n'a pas caché sa joie d'avoir joué le PSG à ce stade de la saison, lui permettant ainsi de penser aux rencontres plus abordables sur le papier : «on est les premiers des ''derniers'' à affronter le PSG. Nous en sommes débarrassés. Nous avons bon espoir de redresser la situation, pour permettre à l'ASSE de rester en L1. Nous avons des atouts, nous avons pu le voir ce (samedi) soir, malgré l'absence de notre capitaine et meilleur buteur (Wahbi Khazri). On va se préparer pour le match contre Metz, le week-end prochain. J'espère que nous allons le retrouver contre Metz.»