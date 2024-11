OM : le point mercato de Medhi Benatia

Un constat s’impose depuis le début de cette saison à l’OM. Les problèmes défensifs ne sont pas réglés et la plupart des joueurs au poste déçoivent. On pense bien sûr au capitaine Leonardo Balerdi, exclu contre l’OL après 5 minutes de jeu pour deux cartons jaunes, et en difficultés comme face à Auxerre, mais surtout à Lilian Brassier. Le joueur arrivé sous la forme d’un prêt avec option d’achat (11 M€) en provenance de Brest cumule les erreurs, à commencer par son énorme bourde face à l’AJA vendredi soir. Pour sa défense, il a souvent été utilisé au poste de latéral gauche quand Quentin Merlin était blessé mais il n’avait pas rassuré non plus à ce poste. Sa sortie au Vélodrome contre les Bourguignons a été accompagnée de sifflets nourris de la part des supporters. Pour autant, Medhi Benatia garde confiance à sa nouvelle recrue. Sur RMC, le conseiller sportif marseillais estime que certains éléments évoluent encore en deçà de leur niveau habituel et c’est avant tout le problème selon lui. Il n’y aura pas forcément besoin de recruter à ce poste, sauf si la réflexion évolue d’ici le prochain mercato.

«On va faire un point avec le président. Quand on voit les buts qu’on prend, Paris, Auxerre, ce sont des cadeaux. Tu peux te dire qu’on va changer beaucoup de choses, mais les defenseurs arrivés au mercato sont de grandes qualités. Ils connaissent sans doute des problèmes d’adaptation. Tu prends le capitaine, Leo (Balerdi), qui est un top défenseur. Entre la blessure, le rouge (contre l’OL), il a manqué pas mal en début de saison. Il a tout notre soutien, c’est un joueur très important, entame Benatia, qui poursuit. Quand tu as 4 ou 5 joueurs qui ne jouent pas à leur meilleur niveau, forcément, ça donne l’impression qu’il faut tout changer. On va avoir une réflexion avec le coach et le président sur ce qu’on peut faire. On peut toujours regarder comment améliorer l’équipe, et ça sera fait. Mais pour le moment, je pense à Lens, Monaco, Lille… après on verra ce qu’on peut faire.»