LFP Media et DAZN ont trouvé un accord après leur différend

Les positions se réchauffent encore un peu plus entre la LFP et DAZN. Les deux institutions ont acté le fait que la diffusion du championnat de France allait s’arrêter à la fin de cette saison mais leur collaboration pourrait se prolonger d’une autre manière. La Ligue souhaite lancer sa chaîne 100% LFP, que la plateforme britannique envisage de distribuer. Et nouvelle preuve que le courant passe à nouveau bien, la médiation menée par la justice a porté ses fruits.

«Dans le cadre de la médiation mise en place à l’initiative de M. Patrick Sayer, Président du Tribunal des activités économiques de Paris, LFP MEDIA et DAZN sont parvenues à un accord mettant fin à leur différend», écrit ce vendredi midi la Ligue de Football Professionnel. Pour rappel, DAZN avait lancé une action en justice auprès du tribunal de commerce de Paris. Le diffuseur réclamait pas moins de 573 M€ à la Ligue pour « pour manquement observé » et « tromperie sur la marchandise ».