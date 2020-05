Alors que la reprise se précise de plus en plus en Italie, Cristiano Ronaldo continue de rester en forme et de se préparer. Pour ce faire, la star portugaise s'entraîne avec son fils, Cristiano Jr, qui affole aussi les compteurs avec la Juve, chez les jeunes. La famille Ronaldo garde la forme et semble attendre le retour du foot de pied ferme.