Real Madrid : Eduardo Camavinga promet un grand match retour

Le Real Madrid et Manchester City se sont livré une bataille sans merci ce soir au Bernabéu. Les deux équipes se sont quittées sur un match nul 3-3 dans ce quart de finale aller de Ligue des Champions, laissant très ouvert le champ des possibles en vue du retour le 17 avril à l’Etihad. «On s’est régalé. On aime jouer ce type de match. On a mené, on s’est fait rattraper, il faut se préparer pour le retour», assure Eduardo Camavinga au micro de Canal Plus.

«C’est une équipe très compliquée, on a fait ce que le coach a dit et il faudra faire mieux au retour, poursuit celui qui a permis à son équipe d’égaliser une première fois en début de match (but finalement attribué à Ruben Dias contre son camp. On ne peut pas contrôler tout un match, on peut faire des erreurs et on les paye cash mais on a joué avec de la personnalité. On a fait nul et le match qui va arriver sera intéressant. Ça sera un match très ouvert je pense.»