Luis Enrique se lâche sur le Real Madrid

Luis Enrique n’a pas sa langue dans sa poche. On n’a pu s’en rendre compte lors de ses conférences de presse ou lors de la diffusion du documentaire qui lui a été consacré sur Movistar+. L’Espagnol a de nouveau fait parler de lui hier lors d’un entretien accordé à 3Cat. En effet, il a été interrogé sur son passage au FC Barcelone, en tant que joueur et entraîneur. Avec humour, il a lâché une petite phrase qui fait parler ce vendredi, lui qui a évolué au Real Madrid en tant que joueur.

«Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un dans l’histoire qui ait été joueur et entraîneur du Barça et de Madrid… Donc je peux battre un record. Je ne le ferai pas», a-t-il déclaré avant de poursuivre : «ce serait bien. Je plaisante, je plaisante.» Lucho en a profité pour revenir sur son plus grand souvenir lors d’un Clasico. «Le match au cours duquel il y a eu le plus d’ambiance au Camp Nou a été celui qui a eu lieu le jour du retour de Figo. Figo était un frère pour nous. Il était notre meilleur joueur et il est allé à Madrid. Je me souviens avoir dit avec Pep (Guardiola) qu’il était impossible pour nous de perdre. Il y avait une énergie qui faisait même peur. Figo a été marqué par un très jeune 'Puyi’, une bête. Figo était le meilleur de Madrid malgré cette pression. Nous avons gagné le match parce qu’il était impossible de ne pas le gagner», a-t-il conclu.