Megan Rapinoe annonce sa retraite à la fin de l’année !

Megan Rapinoe est en passe de raccrocher les crampons ! Ce samedi, la vedette de l’équipe féminine de football des USA (174 sélections, 54 buts) a annoncé qu’elle mettrait un terme à sa carrière professionnelle à l’issue de la saison régulière de National Women’s Soccer League, soit en décembre 2023. Figure incontournable du football féminin dans son pays et à l’étranger, la joueuse de 38 ans a débuté sa carrière en club en 2002, soit à l’âge de 17 ans. Passé par Sydney FC ou encore l’Olympique Lyonnais, la native de Redding en Californie évolue depuis 2014 avec la franchise américaine d’OL Reign. Jusqu’à ce jour, elle dispose d’une armoire à trophée bien garnie, avec notamment deux titres de championne de France en 2013 et 2014, deux sacres en Coupe du Monde avec les Etats-Unis en 2015 et 2019 ainsi qu’un Ballon d’Or remporté en 2019.

« C’est avec un profond sentiment de paix et de gratitude que j’ai décidé que ce serait ma dernière saison à jouer à ce beau jeu. Je n’aurais jamais pu imaginer la façon dont le football allait façonner et changer ma vie pour toujours, mais à voir le visage de cette petite fille, elle le savait depuis le début », peut-on lire sur le compte Twitter de l’Américaine.

