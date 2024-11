Botafogo, OL : l’année agitée d’Adryelson

La crainte était de retour chez les supporters de Botafogo. Après trois matches nuls consécutifs, O Glorioso avait vu Palmeiras lui chiper la place de leader du classement de la Série A brésilienne, à trois journées de la fin. Immédiatement, les fantômes de l’incroyable échec de 2023 ont ressurgi et beaucoup redoutaient un effondrement total durant cette semaine de tous les défis (choc contre Palmeiras en championnat mercredi et finale de la Copa Libertadores samedi face à l’Atlético Mineiro). En attendant de voir si Botafogo remportera la Ligue des Champions sud-américaine, la formation d’Artur Jorge a envoyé un signal fort aux pessimistes. Le club carioca a fait un grand pas vers le titre de champion en s’imposant 3 buts à 1 sur le terrain de Palmeiras mardi soir.

Un but libérateur

Une victoire qui permet au club de John Textor de reprendre la première place du classement, avec trois longueurs d’avance sur le Verdão, à deux journées de la fin. Et mardi soir, un homme était peut-être plus heureux que ses coéquipiers. Cet homme, c’est Adryelson (26 ans), auteur du troisième but de son équipe. « Tout d’abord, je voudrais remercier Dieu de m’avoir donné l’opportunité d’être ici et de revenir dans ce club. Merci à ma famille pour son soutien, ce n’était pas facile. C’est une immense joie d’avoir gagné ces trois points contre une grande équipe. Toute l’équipe est à féliciter pour son travail. Maintenant, il est temps de se concentrer et de se reposer, car il y a une autre grande bataille qui nous attend », a-t-il déclaré au micro de Botafogo TV. Et pour mieux comprendre la joie du défenseur, il suffit de revenir sur son année de souffrance.

Avant de partir à l’Olympique Lyonnais en janvier 2024, Adryelson était l’un des titulaires indiscutables de Botafogo aux portes de la Seleção. Mais la dernière fois qu’il a joué face au Verdão (le 2 novembre 2023), il avait été expulsé et le rival pauliste s’était imposé 4-3, avant de filer quelques semaines plus tard vers deuxième titre de champion du Brésil consécutif. La suite, ce fut un transfert à l’OL en janvier 2024 contre 3,580 M€ avec l’ambition de valider enfin son statut d’international auriverde. En vain. Adryelson chez les Gones, c’est à peine 4 petits matches (3 en Ligue 1, 1 en Coupe de France) disputés sous le maillot rhodanien avant son retour en prêt à Botafogo. Une première expérience européenne difficile à digérer pour le joueur.

Un retour à l’OL en janvier, après…

«Je ne suis pas parti uniquement pour des raisons financières, mais aussi pour avoir l’opportunité de jouer en Europe, dans un grand club comme Lyon. Après le travail que j’ai fait avec mes coéquipiers, c’est frustrant d’arriver dans un club et de ne pas avoir les opportunités que j’aurais dû avoir. Au milieu de tout cela, il s’est passé beaucoup de choses, mais je suis revenu en cherchant l’opportunité de montrer à nouveau mon travail», avait-il déclaré lors de sa conférence de presse de présentation pour son come-back au Brésil. Pour son retour à Botafogo, Adryelson a d’ailleurs accepté sans rechigner de perdre le statut de titulaire qu’il avait pour devenir la doublure du nouvel axe fort de l’arrière-garde carioca Bastos-Barboza. Apparu à quatre reprises en dix matches de championnat, Adryelson a finalement profité de la sortie sur blessure de Bastos à la 12e minute lors du choc contre Palmeiras pour gratter une cinquième apparition en Série A.

Sa résilience a été récompensée par ce but qui a scellé la victoire des siens avant-hier et il n’est pas exclu de le voir débuter la finale de la Copa Libertadores samedi prochain. La presse brésilienne affirme en effet que la blessure de Bastos pourrait être sérieuse et que l’Angolais est clairement incertain pour le deuxième choc de la semaine de fou du Glorioso. Quasiment un an après le début de son calvaire, Adryelson a cette fois l’occasion de boucler l’année 2024 en beauté. Et ensuite ? Selon nos informations, le Brésilien est attendu à Lyon à l’issue de son prêt qui se termine le 31 décembre. Pas de quoi lui assurer un avenir entre Rhône et Saône pour autant. La direction rhodanienne décidera dans la foulée si son joueur, dont le contrat court jusqu’en 2028, sera à nouveau prêté ou non, car la défense centrale lyonnaise est déjà bien garnie (Moussa Niakhaté, Warmed Omari, Duje Caleta-Car).