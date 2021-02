Liga : Grenade s'impose face à Elche

Avant le choc entre Villarreal et l’Atlético ce soir, Grenade et Elche se rencontraient pour le compte de la 25ème journée de Liga. Grenade, 9ème, accueillait en Andalousie Elche, 19ème. Même si ça allait bien pour Grenade en Europa League après avoir éliminé Naples cette semaine, les joueurs de Diego Martinez n'avaient remporté qu'une seule rencontre de Liga en 2021 avant le coup d'envoi de la rencontre.

En première période, c’est Grenade qui ouvrait la marque par l’intermédiaire de Domingos Quina, à la 31ème minute, avant que Lucas Boyé ne lui réponde 10 minutes plus tard (40e). 1-1 à la pause. Et finalement 2-1 pour Grenade grâce à ce but d'Antonio Puertas en fin de match (79e). 2 buts à 1 score final. Grenade gagnait une place au classement tandis qu'Elche restait à la 19ème et avant-dernière place de la Liga.

Le classement de la Liga.