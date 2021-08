Ligue 1 : Bordeaux humilié par le promu Clermont, Angers gifle Strasbourg, Nice et Saint-Etienne accrochés

À 15h, au moment où débutaient les quatre rencontres du premier multiplex de la saison, seul le Paris Saint-Germain, vainqueur du promu troyen hier soir, avait réussi à empocher trois points. Monaco, Nantes, Lyon, Brest, Rennes et Lens n'en avaient pris qu'un. L'occasion était donc belle pour les huit équipes engagées ce dimanche après-midi, de coller aux basques de l'ogre parisien. Avec quatre 0-0 à la pause, le démarrage était clairement poussif sur les pelouses de l'Hexagone. Finalement, le promu Clermont a créé la sensation en s'imposant avec la manière à Bordeaux pour sa première en Ligue 1 (0-2). Les Auvergnats occupent provisoirement la tête, en compagnie du SCO Angers. Les Angevins ont réalisé un joli coup pour le retour de Gerald Baticle à Strasbourg (0-2). Toujours en rodage, l'OGC Nice de Christophe Galtier n'est pas parvenu à forcer la décision contre Reims (0-0), alors que Saint-Etienne n'a également pu faire mieux qu'un nul face à Lorient, à Geoffroy-Guichard (1-1).

Bordeaux bousculé et battu par le promu Clermont (0-2) :

Au Matmut-Atlantique, en plein travaux depuis le rachat du club par Gérard Lopez il y a deux semaines, les Girondins de Bordeaux de Vladimir Petkovic se frottaient au promu Clermont. Les Auvergnats disputaient leurs premières minutes dans l'élite du football français et se mettaient en évidence. Sur un joli une-deux entre Jason Berthomier et Mohamed Bayo, le meilleur buteur de Ligue 2 l'an passé s'illustrait, mais Mr Batta, (pas) aidé par la VAR, refusait le but pour une position de hors-jeu litigieuse (19e). Les hommes de de Pascal Gastien inscrivaient un nouveau but par Jim Allevinah, mais le passeur Akim Zedadka était logiquement sanctionné pour un hors jeu au départ de l'action (23e). Allevinah (38e), Dossou (40e) et Bayo (42e) obligeaient ensuite Benoît Costil à enchaîner les interventions. Le 0-0 était miraculeux pour Bordeaux à la pause. Au retour des vestiaires, le duo Allevinah-Bayo continuaient son récital. En contre, Bordeaux manquait l'occasion d'un hold up, mais Kalou butait sur Arthur Desmas (54e). Les Girondins finissaient par exploser. Sur un centre de Zedadka, profitant d'une remise parfaite d'Elbasan Rashan, Mohamed Bayo débloquait son compteur en Ligue 1 (0-1, 81e). En fin de match, Jodel Dossou terminait le travail, en venant humilier Benoît Costil dans un-contre-un qui restera dans les mémoires des supporters clermontois (0-2, 90e+2).

1 - Clermont est la 1re équipe à s’imposer lors de son tout premier match de Ligue 1 depuis Guingamp contre Martigues le 19 juillet 1995 (2-0) et la 1re à réaliser telle performance à l’extérieur depuis le CO Roubaix à St Etienne le 26 août 1945 (3-1). Baptême. #FCGBCF63 pic.twitter.com/D81nYdbFgD — OptaJean (@OptaJean) August 8, 2021

Saint-Etienne va chercher le nul contre Lorient (1-1) :

Claude Puel et les Verts accueillaient le FC Lorient pour leur retour à Geoffroy-Guichard. Age moyen du onze stéphanois au coup d'envoi : 23 ans. La jeune défense stéphanoise frisait la correctionnelle d'entrée de jeu. Le ballon mal relancé par Moukoudi ne profitait pas à Laurent Abergel, qui voyait sa frappe s'écraser sur le poteau d'Etienne Green (6e). Si Lorient partait fort, Saint-Etienne avait ensuite la maîtrise. Mais manquait le réalisme (8 tirs, 2 cadrés dans le premier acte). Au retour des vestiaires, les Merlus débloquaient le score. Le centre de Laurienté était mal appréhendé par Moukoudi et le ballon parvenait à Vincent Le Goff, dont la frappe déviée par Aouchiche heurtait la barre et passait la ligne, d'un cheveu (0-1, 52e). Il aura fallu la VAR pour que Monsieur Leonard ne siffle un penalty en faveur des Verts. Julien Laporte était en retard sur Wahbi Khazri dans sa surface. Le Tunisien transformait sans trembler (1-1, 70e). Les Verts poussaient et Wahbi Khazri trouvait la tête de Mickael Nade. La barre sauvait Paul Nardi (74e). Le centre d'Hamouma était lui coupé par Moukoudi, mais sa tête passait juste au-dessus (75e). Appliqué dans le but des Bretons, Nardi tenait le match nul.

Gérald Baticle et Angers surprennent Strasbourg (0-2) :

Duel de premières à la Meinau, où Julien Stéphan (Strasbourg) et Gérald Baticle (Angers) débutaient sur leurs nouveaux bancs. Il s'agissait même d'un retour pour le second, joueur du Racing de 1995 à 1998. Ce sont d'ailleurs les visiteurs qui pensaient ouvrir le score par Angelo Fulgini, mais l'arbitre assistant avait rapidement levé son drapeau et signalé un hors jeu (19e). Peu évident. Servi dans le dos de la défense angevine par Caci, Habib Diallo se voyait lui aussi logiquement refuser un but (26e), pour une position de hors jeu. Au retour des vestiaires, le SCO trouvait la faille. Sur un centre très aérien de Thomas Mangani, Ismaël Traoré s'extirpait de la forêt alsacienne et trompait Mats Sels de la tête (0-1, 57e). Kevin Gameiro faisait son grand retour sur la pelouse de la Meinau et recevait une salve d'applaudissements (61e). Caci, Ajorque et Thomasson combinaient bien, mais la frappe du numéro 10 venait mourir au pied du poteau (67e). Alors que les Racingmen cherchaient à égaliser, c'est l'ancien de la maison Stéphane Bahoken qui corsait l'addition, à l'affût dans les six mètres (0-2, 81e). Angers rejoignait Clermont tout en haut du classement.

Le Nice de Galtier se casse les dents contre Reims (0-0) :

Avec ses recrues Justin Kluivert et Pablo Rosario, Christophe Galtier déployait un 4-4-2 qui avait fait son succès au LOSC en ouverture face au Stade de Reims. Chez les Rémois, Oscar Garcia - coach éphémère de l'ASSE en 2017 - pouvait compter sur l'ex-Lorientais Andrew Gravillon dans sa défense à cinq. Après une préparation délicate (3D, 2N, 1V), les Aiglons voulaient bien lancer le championnat. Malgré une domination territoriale, seule la tête de Todibo, sur un coup franc frappé devant le but par Gouiri, obligeait Predrag Rajkovic à intervenir (32e) dans le premier acte. A l'entame du deuxième, le portier rémois était proche de se faire contrer par Dan Ndoye devant sa ligne de but, mais s'en sortait finalement (47e). Reims défendait en bloc et les attaquant niçois ne parvenaient pas à s'en dépêtrer. Le mur était infranchissable et rien n'était marqué.

Le classement de Ligue 1.

Les résultats de la première journée de Ligue 1

Monaco 1 - 1 Nantes : Gelson (14e) pour Monaco ; Castelletto (42e) pour Nantes.

OL 1 - 1 Brest : Slimani (62e) pour l'OL ; Cardona (43e) pour Brest.

Troyes 1 - 2 PSG : El Hajjam (9e) pour Troyes ; Akimi (19e), Icardi (21e) pour le PSG.

Rennes 1 - 1 Lens : Sulemana (14e) pour Rennes ; Fofana (19e) pour Lens.

Bordeaux 0 - 2 Clermont : Bayo (83e), Dossou (90e+2) pour Clermont.

Nie 0 - 0 Reims

Saint-Etienne 1 - 1 Lorient : Khazri (70e, s.p) pour Saint-Etienne ; Le Goff (52e) pour Lorient.

Strasbourg 0 - 2 Angers : Traoré (57e), Bahoken (81e) pour Angers.