Le RC Lens veut frapper fort pour son retour en Ligue 1

Enfin, le Racing Club de Lens fait son retour en Ligue 1. Le club artésien champion de France lors de la saison 1997-1998 évoluait dans l'antichambre de l'élite hexagonale depuis cinq saisons et une descente lors de l'exercice 2014/2015. Suite à la pandémie de coronavirus et l'arrêt des championnats, l'équipe de Franck Haise qui se trouvait deuxième a finalement obtenu son ticket pour l'échelon supérieur. N'arrivant pas à trouver de stabilité depuis une descente en 2008, le Racing Club de Lens ne veut pas reproduire les échecs du passé et a décidé d'anticiper sur le marché des transferts. La recherche d'un nouveau coach peut se poser puisque Franck Haise n'a dirigé que deux matches avec l'équipe première avant l'arrêt de la Ligue 2.

La suite après cette publicité

Il pourrait passer un entretien auprès des dirigeants afin de lever ou non les doutes. Valérien Ismaël (LASK) et Rémi Garde (Libre) plaisent à la direction. Les dernières révélations de L'Equipe font cependant état d'une prolongation de Franck Haise et de l'élargissement de son staff. Voulant miser sur la continuité, le RC Lens devrait conserver son ossature et devrait prolonger le milieu belge Guillaume Gillet (36 ans) qui arrivait en fin de contrat comme l'explique le quotidien sportif. Prêté par le Toulouse FC cet hiver, Corentin Jean devrait également rester sous le maillot sang et or. Une bonne pioche puisque l'ailier de 24 ans avait retrouvé des couleurs (9 matches de Ligue 2 pour 3 buts).

Gaël Kakuta et Sébastien Corchia dans le viseur

Dernièrement, c'est le nom de l'Amiénois Gaël Kakuta (28 ans) qui était évoqué. Il ne devrait pas rester en Picardie suite à la relégation de son équipe. En revanche il faudra croiser le fer avec d'autres équipes puisque le Racing Club de Strasbourg et l'AS Saint-Étienne sont également intéressées. D'autres pistes alléchantes vont également être explorées. Si l'on se fie aux informations de La Voix du Nord, ce n'est pas moins de cinq joueurs pouvant être titulaires qui sont ciblés. Les postes recherchés sont deux défenseurs centraux, un milieu défensif, un meneur de jeu et un attaquant. Tout d'abord, le jeune et très prometteur joueur du Havre, Loïc Badé (20 ans) est sur le point de signer. Un transfert intéressant puisqu'il dispose d'une belle marge de progression.

Voir les noms de Jérémy Gélin (23 ans) et de Kevin N'Doram (24 ans) est aussi logique puisqu'ils peuvent jouer dans l'axe de la défense ou en tant que sentinelle. Le premier n'est plus titulaire à Rennes et compte 14 matches de Ligue 1 au compteur cette saison. Prêté par l'AS Monaco au FC Metz, le second a retrouvé du temps de jeu (20 matches de Ligue 1). Un autre nom est annoncé par le quotidien régional, celui de Sébastien Corchia (29 ans). Ancien joueur du rival, le LOSC (de 2014 à 2017), le latéral droit international français (1 cape) est en situation d'échec depuis trois saisons et des expériences difficiles au Séville FC, à Benfica et à l'Espanyol de Barcelone. Enfin, d'autres pistes menant à Maxime Le Marchand (Fulham), Thomas Monconduit (Amiens) et Jessy Deminguet (SM Caen) sont abordées. Ambitieux, le RC Lens ne veut absolument pas rater son retour en Ligue 1.