Ligue 1 : le RC Lens lance un casting pour trouver son coach

Deuxième de Ligue 2 au moment où la saison de football s'est arrêtée, le RC Lens s'est vu valider son retour en Ligue 1, hier, par le Conseil d'Administration de la Ligue de Football Professionnel. Si les Sang et Or savent dans quelle division ils joueront l'an prochain, ils ignorent encore quel entraîneur tentera de les ramener vers les sommets du football français. Limogé après 26 matches et malgré une deuxième place au classement, Philippe Montanier a été remplacé par Franck Haise, le 25 février dernier. Entraîneur de la réserve lensoise de 2017 à 2020, le technicien de 49 ans n'aura eu que deux matches à diriger avant l'interruption de la saison. Aujourd'hui, La Voix du Nord révèle que si Franck Haise est «techniquement solide et humainement apprécié», les dirigeants du club nordiste ont l'intention de faire passer un casting en vu de la saison prochaine.

Qui s'assiéra sur le banc du Stade Bollaert en Ligue 1 ? Franck Haise n'aura pas vraiment eu le temps d'exposer ses compétences et son contrat ne court que jusqu'en juin. Ira-t-il au-delà ? La Voix du Nord rappelle les propos tenus jeudi par Arnaud Pouille, directeur général du Racing Club de Lens, une fois la montée acquise. « On va se poser tranquillement avec Franck et son staff dans les prochains jours. Et on prendra la meilleure décision pour tout le monde.» Selon le média, le coach en place a ses chances de poursuivre l'aventure à la tête du club promu. Mais d'autres candidatures seront étudiées. Approché avant le limogeage de Philippe Montanier, Jocelyn Gourvennec n'aura pas été recontacté depuis. Rémi Garde, qui sort d'une expérience à Montréal, et Valérien Ismaël, ancien joueur du RC Lens qui réalise de belles choses sur le banc du Linzer ASK (Autriche), pourraient également être reçus par la direction.