Le RC Lens veut récupérer Gaël Kakuta !

Cela serait un incroyable retour aux sources. Chipé à Lens par Chelsea alors qu'il était adolescent, Gaël Kakuta susciterait l'intérêt de la formation nordiste qui a été officiellement prmu en Ligue 1 suite à l'annonce de la LFP la semaine dernière. En quête de renforts offensifs pour jouer son maintien la saison prochaine, le RC Lens aurait coché le nom du milieu offensif, âgé de 28 ans.

Lié avec Amiens jusqu'en 2022, il a de son côté vu son club être relégué dans l'antichambre de l'élite et il souhaiterait rester dans un championnat plus compétitif. Dès lors, il pourrait être intéressé par l'option lensoise...Strasbourg et Saint-Etienne sont deux autres destinations évoquées pour Kakuta lors du prochain mercato estival.