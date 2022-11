OM-OL : Laurent Blanc a perdu son pari

La suite après cette publicité

Cette semaine, l'Olympique Lyonnais a préparé tranquillement son rendez-vous à l'Orange Vélodrome. Pendant ce temps-là, les Marseillais, eux, affrontaient mardi soir Tottenham lors d'un match capital pour leur survie en Ligue des Champions. Mais les Phocéens se sont inclinés 2 à 1 face aux Spurs, eux qui ont donc été éliminés de la C1 et de la C3. Dimanche soir, les hommes d'Igor Tudor, qui ont beaucoup plus de minutes dans les jambes, ont donc enchaîné face aux Gones. Et très franchement, on s'est demandé durant 45 minutes, voire même plus, quelle équipe avait joué cette semaine.

Les locaux ont mangé physiquement les Lyonnais, dans le dur. Ce n'est pas vraiment une surprise puisque Laurent Blanc a expliqué à plusieurs reprises depuis sa prise de fonction le 9 octobre dernier que ses joueurs n'étaient pas encore au point. Problématique. Il l'a encore rappelé vendredi en conférence de presse. «On n’est pas encore assez armés. Marseille sera aussi dans ce registre. On a un déficit mais il faut proposer autre chose. L’athlétique est souvent relié à la commande qui est la tête. On a un effectif offensif, plutôt que défensif. On a des très jeunes joueurs en défense... »

Laurent Blanc avait changé de système

Pour tenter de compenser ce déficit athlétique mais également contenir le milieu olympien, le Président avait décidé de miser sur un 4-4-2 dimanche soir. Il a donc laissé le 3-5-2 qu'il avait mis en place pour tenter une autre option, lui qui n'avait pas été convaincu par son système lors de la victoire miraculeuse la semaine dernière face au LOSC alors que son équipe était passée avec succès en 4-4-2 en deuxième période (1-0). Blanc a donc aligné Anthony Lopes avec devant lui le quatuor Tagliafico-Lukeba-Boateng-Gusto. Pressenti pour être dans le onze, Sinaly Diomandé, de retour de suspension a donc fait les frais de ce choix tactique.

Au milieu, le coach lyonnais a fait confiance à Thiago Mendes, Johann Lepenant, Maxence Caqueret et Houssem Aouar. Concernant ces derniers, Caqueret a été excentré sur la droite et Aouar sur la gauche. Devant, pas de surprise puisque Moussa Dembélé et Alexandre Lacazette ont été titularisés. Mais les deux hommes n'ont pratiquement rien eu à se mettre sous la dent en première période. Ils n'ont pas été trouvés par les milieux, généreux dans l'effort mais très approximatifs offensivement et secoués. Le système mis en place n'a pas vraiment apporté l'équilibre souhaité. A la pause, Aouar, qui a perdu un paquet de ballons, a été remplacé par Jeff Reine-Adelaïde, intéressant.

Des retouches pendant le match

Karl Toko Ekambi, lui, est entré à la place de Moussa Dembélé, qui avait lâché le marquage de Samuel Gigot. Mais son partenaire d'attaque Alexandre Lacazette n'a pas été forcément plus en réussite dimanche soir. Quoi qu'il en soit, Laurent Blanc espérait que KTE apporterait sa percussion et sa capacité à prendre la profondeur. Et la vitesse qu'il a amené a été intéressante, lui qui s'est procuré des occasions (62e notamment). Malgré tout, l'OL n'y est pas arrivé. Après la blessure de Boatang, remplacé par Diomandé à la 69e, le coach lyonnais a tenté le tout pour le tout avec les entrées de Cherki, qui a voulu trop en faire, et Tetê à la place de Caqueret et Lepenant à la 76e.

Mais les deux entrants n'ont pas été à la hauteur. Laurent Blanc n'a donc pas trouvé les solutions à Marseille, lui qui a tout essayé pour inscrire un but et repartir du Vélodrome avec au moins un point. Après la rencontre, le coach, remonté contre certains de ses joueurs, a évoqué ses choix tactique et son pari perdu. «Le système ce n'est pas un problème. On a joué à quatre ce soir, tout le monde pensait qu'on jouerait à cinq. Le système c'est une chose, l'animation une autre. Il y a des joueurs pour ça. Certains sont fait pour défendre, d'autres doivent animer. En première, ils n'ont pas été dedans». Puis, il s'est montré plus dur par la suite.

Un pari qui n'a pas payé

«Quand tu viens ici et tu joues qu'une mi-temps, il est difficile de rentrer avec des points, je l'ai dit aux joueurs. En première période, dans l'utilisation du ballon, on a été médiocres, bien trop médiocres. Quand on récupérait le ballon, on a fait que des mauvais choix, par exemple, sur un trois contre un après un corner pour eux. On a fait les mauvais choix, aux mauvais moments. On récupérait les ballons et on les redonnait dans les trente secondes. En seconde période, le jeu était haché, Marseille n'a pas proposé beaucoup de jeu, ils ont bien défendu. En étant plus sérieux avec le ballon, sincèrement, un point, tu pouvais le prendre sans problème. En seconde période, on a eu la maîtrise, sans être à l'abri d'un contre».

Il a enfin indiqué que son équipe avait été un poil meilleure au retour des vestiaires. «C'était mieux en seconde période, Marseille était sans doute moins efficace dans son replacement défensif». Mais son OL n'a pas su en profiter. «Offensivement, on a des joueurs qui marquent des buts, nous en avons à Lyon, maintenant, il faut les mettre en valeur, et les amener les buts, c'est le plus compliqué. L'animation sur les côtés a été moins bonne qu'à Montpellier, par exemple.» L'OL va donc devoir revoir sa copie avant la réception de Nice vendredi. Laurent Blanc, qui n'est pas un magicien, espère trouver la bonne formule pour terminer cette première partie de saison sur un succès.