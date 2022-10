Notre pronostic pour AC Ajaccio - PSG

Dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain se déplace ce samedi soir sur la pelouse du stade François-Coty pour y affronter l'AC Ajaccio, deuxième relégable mais revigoré par sa victoire au Vélodrome face à l'Olympique de Marseille début octobre. L'occasion pour le club de la capitale de continuer s'asseoir sa domination sur le championnat de France et de prendre provisoirement 6 points d'avance sur son surprenant dauphin Lorient. Les coéquipiers de Neymar et Kylian Mbappé iront donc en terres corses ce week-end pour tenter glaner leur dixième victoire de la saison et engranger de la confiance avant de recevoir le Maccabi Haïfa au Parc des Princes mardi prochain, pour consolider sa première place dans le groupe H de la Ligue des champions . S'il y a bien un moment pour vous décider à parier, c'est bien sur ce duel déséquilibré sur le papier, mais qui pourrait être bien plus compliqué pour les hommes de Christophe Glatier. D'autant plus que le site de paris sportifs Parions Sport en Ligne vous fait gagner jusqu’à 100€ de freebets en misant jusqu’à 100€ et 10€ offerts sans dépôt avec le code FML1.

Si le PSG est invaincu depuis 10 matches à l'exterieur (8 victoires - 2 nuls), qu'il reste sur quatre clean-sheets consécutives en Ligue 1, il est néanmoins amoindri par les blessures, notamment dans son secteur défensif : en effet, Presnel Kimpembe, Danilo Pereira et Nuno Mendes devront rester à l'infirmerie, tandis que Sergio Ramos purge toujours sa suspension après son carton rouge écopé à Reims. Christophe Galtier devra donc trouver une nouvelle solution pour sa charnière centrale, qui devrait passer à deux joueurs comme cela a été le cas face à l'OM. L'attaque parisienne, elle, est également en berne depuis quelque temps : en effet, alors que le PSG a inscrit 3,4 buts en moyenne sur ses 10 premiers matches toutes compétitions confondues, il n'est plus qu'à 1 réalisation en moyenne sur ses 6 derniers matches. Autre raison de croire à un faible nombre de buts ce soir à François Coty, l'absence de Neymar (9 buts et 7 passes décisives en 11 matches) qui est suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Ce déplacement en Corse sera donc tout sauf une partie de plaisir pour les Parisiens, qui pourraient se ménager afin d'éviter toute blessure à moins d'un mois de la Coupe du monde au Qatar et quelques jours avant de retrouver la Ligue des Champions et le Maccabi Haïfa.

