LdC : l'UEFA pencherait pour un final four

Crise du coronavirus oblige, l’UEFA a dû plancher sur un nouveau calendrier pour la Ligue des Champions. Dernièrement, les échos en provenance de l’instance dirigeante du football européen (dont le comex doit se réunir le 17 juin) indiquaient que les derniers huitièmes de finale à jouer (dont celui de l’OL contre la Juventus) se tiendraient le 8 août.

Pour les quarts, les dates des 10, 11 et 12 août ont été évoquées. Aujourd’hui AS confirme que le scénario le plus envisagé est le suivant : à partir du 8 août (une fois les 1/8es terminés), tous les autres matches se joueraient sur une seule rencontre avant un final four organisé à Istanbul.