FC Barcelone : un candidat à la présidence défaitiste pour Messi !

Depuis une semaine maintenant, Lionel Messi est libre de discuter et de trouver un accord avec le club qu'il souhaite pour la saison prochaine. En effet, depuis le 1er janvier, La Pulga se retrouve à six mois de la fin de son contrat et peut d'ores et déjà s'engager avec un autre club. L'été dernier, sa volonté de départ avait fait l'effet d'un véritable séisme dans le monde du football et même s'il a annoncé qu'il prendrait sa décision en fin de saison, la fin de l'histoire d'amour entre lui et le Barça semble inéluctable.

Pour ne rien arranger, les Blaugranas sont en pleine crise institutionnelle et de nouvelles élections présidentielles vont avoir lieu. Par conséquent, tous les candidats y vont de leurs promesses et de leurs petites phrases, donnant leur avis à tout bout de champ. Cette fois, c'est au tour d'Agusti Benedito de s'exprimer sur ESPN : « garder Messi serait la meilleure nouvelle pour le club, mais je ne suis pas très optimiste ».

City en pole position

« J'aurais aimé qu'il dise dans son interview l'autre semaine que son désir est de rester au club, mais il ne l'a pas fait et maintenant nous devons attendre et voir. La vérité est que je suis pessimiste. N'oubliez pas qu'en août, il a dit qu'il voulait partir après 20 ans et qu'il n'a toujours pas précisé ce qu'il voulait faire. Le résultat le plus probable que je vois est qu'il nous quitte cet été », a-t-il ensuite poursuivi. Ni une, ni deux, les médias britanniques s'en sont emparés.

Ce lundi, The Telegraph annonce fièrement que Manchester City se sent en finale dans cette lutte pour arracher la signature de Lionel Messi. Outre le FC Barcelone, le Paris SG est aussi évidemment à l'affût. Mais ce seraient les Citizens qui seraient en pole et qui pourraient aussi offrir à Messi ce qu'il veut, c'est-à-dire pouvoir partir assez rapidement de l'autre côté de l'Atlantique pour évoluer sur les pelouses de la Major League Soccer.