Al-Hilal : mais où en est Neymar ?

C’est un joueur dont on n’entend plus vraiment parler pour ses performances sur le terrain. Depuis son départ du PSG l’été dernier pour 90 millions, Neymar pensait se refaire une santé du côté de l’Arabie Saoudite et d’Al-Hilal. Avec un contrat XXL, la star brésilienne était censée faire changer de dimension la Saudi Pro League. Mais seulement quelques semaines après son arrivée, la star de 32 ans était victime d’une rupture du ligament croisé du genou (le 17 octobre avec le Brésil). Une très grave blessure surtout pour son âge qui l’a éloigné des terrains pendant de très longs mois. Forfait toute la saison après seulement 5 petits matches (1 but, 3 passes décisives), Neymar n’a pas réussi non plus à remporter son pari de revenir à temps pour la Copa America.

Des apparitions loin du foot

Objectif fixé par le staff médical dans un premier temps, son retour pour la compétition continentale (remportée par l’Argentine encore une fois) n’a pas eu lieu. Et le médecin de la Selecao Rodrigo Lasmar avait tenu à dissiper les doutes dès le mois de décembre dernier. «Il ne va pas avoir le temps, c’est trop tôt. Ce n’est pas la peine de brûler les étapes pour le remettre d’aplomb avant l’heure et prendre des risques inutiles. Nous devons être patients. Parler de retour avant neuf mois est précoce». Son coach à Al-Hilal, Jorge Jesus, avait même expliqué qu’il ne pensait pas revoir Neymar avant le mois de septembre, au moins. Il ne s’est pas trompé puisque quasiment un an après sa blessure, Neymar n’est toujours pas sur les terrains. Loin de là. Ces dernières semaines, ces seules apparitions publiques sont liées à des tournois de poker à Las Vegas ou des soirées de Gala à Sao Paulo. Mais ce n’est pas tout, l’ancien du PSG fait aussi parler de lui dans la presse people.

À lire

Nouveau scandale pour Neymar

Dernière polémique en date, une influenceuse hongroise a réclamé un test de paternité à Neymar pour un enfant qu’elle aurait eu lors d’une liaison avec lui en 2013. Elle réclame évidemment une pension de 30 000 € par mois ainsi que le paiement d’indemnités pour les dix années où elle s’est occupée de l’enfant. Ce dernier a accepté de réaliser alors que son entourage a tenu à sortir du silence. «Le processus de recherche de paternité se déroule dans le secret et nous ne sommes pas en mesure de fournir des informations». Voilà pour le côté extra-sportif qui occupe une bonne partie de son actualité. Mais en Arabie saoudite, on essaye évidemment de faire abstraction de tout ça et on se focalise sur la nouvelle saison qui arrive. Car Al-Hilal, qui paye bien plus de 100 millions par an sa star, espère un retour sur investissement et un apport aussi bien sportif que marketing.

Un retour d’ici un mois

Ces derniers jours, Neymar est réapparu avec la tenue d’Al-Hilal lors d’une séance d’exercices en salle. De son côté, le club saoudien en a profité pour dévoiler son nouveau maillot et a forcément décidé de le faire avec Neymar. Dans une vidéo d’une minute diffusée sur les réseaux sociaux du club, Neymar est le joueur qui apparaît le plus. Comme pour teaser son futur retour alors qu’Al-Hilal entame sa saison ce 12 août en demi-finale de Supercoupe d’Arabie saoudite. Alors pour quand le retour ? Il y a quelques semaines (en juin dernier), lors d’un gala à Sao Paulo, Neymar avait donné quelques indications sur son futur. « C’est douloureux, il y a beaucoup de souffrance, mais je suis en train de me rétablir. Cela fait 7 mois depuis ma blessure. Et il reste encore quelques mois, mais nous arrivons à la phase de récupération ».

Et justement, son retour semble se rapprocher. Selon les dernières informations de la presse saoudienne, Neymar pourrait faire son retour à l’entraînement après la deuxième journée de Saudi Pro League (le 27 août). Il y aura ensuite la trêve internationale de septembre qui devrait lui laisser le temps de reprendre le rythme et d’enchaîner sur les terrains, là où il est le meilleur. Il pourrait donc faire officiellement son retour dans le groupe convoqué par Al-Hilal lors de la 3e journée de SPL face à Al-Riyad le 13 septembre prochain. Une bonne nouvelle pour les amateurs de football. Reste à savoir dans quelle forme sera l’ancien joueur du FC Barcelone et surtout si son physique tiendra sur la durée cette fois…