PSG : Fabian Ruiz fait une annonce pour son avenir

Tout juste sacré champion d’Europe avec l’Espagne dans un Euro où il a brillé, Fabian Ruiz (28 ans) prend une autre envergure. Encore dans les festivités avec la Roja, le milieu de terrain a fait une annonce pour son futur. Il souhaite revenir un jour au Betis, son premier club professionnel et là où il a été en partie formé.

La suite après cette publicité

«J’espère plus tard mais pas encore cet été. J’ai toujours dit que j’aimerais retourner au Betis et prendre ma retraite chez moi. Je suis un Betico et je ne le cache pas», affirme le joueur du PSG sous contrat jusqu’en 2027. Depuis le début de l’été, Fabian Ruiz est régulièrement cité pour un transfert cet été. Reste à savoir si son Euro changera quelque chose à son destin en club.