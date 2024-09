Ligue 1 : le RC Lens se casse les dents contre l’OGC Nice

Malgré trois nuls concédés d’affilée, le RC Lens est toujours invaincu en Ligue 1 avec le PSG, l’OM et l’AS Monaco. Devant leur public, les Sang et Or comptaient faire mieux et retrouver la victoire lors d’un gros test contre l’OGC Nice — qui restait sur une immense victoire contre l’ASSE (8-0) — pour la 6e journée du championnat, afin de rester derrière le trio de tête. Un match qui marquait surtout le retour de Franck Haise au Stade Bollaert.

La suite après cette publicité

Rapidement, le RC Lens mettait énormément de pression sur la défense adverse et se procurait une grosse occasion d’entrée avec une frappe lourde de Nzola, détournée par Bulka, puis sur le poteau (10e). Sous pression pendant 25 minutes, le portier des Aiglons devait se déployer après une reprise à bout portant de Saïd (12e). Lens pouvait regretter ses 15 frappes au but sans trouver la solution, surtout qu’un bel enchaînement de Bouanani obligeait Samba à se détendre et repousser sur son poteau (28e).

À lire

Lens - Nice : Franck Haise pousse un coup de gueule contre l’arbitrage

Une décision arbitrale qui va faire parler

Mieux, en seconde période, les Azuréens maîtrisaient plus le jeu et juste après l’heure de jeu, Boudaoui s’effondrait dans la surface adverse et était touché par Diouf… mais après analyse vidéo, M. Letexier confirmait sa décision et n’a pas donné de penalty (63e). Peu après, Clauss tentait de faire oublier l’action, mais Samba détournait son coup-franc parfaitement (65e). Et alors que Bulka et Bamba continuaient de briller, Lens finissait à dix après le deuxième jaune écopé par Zaroury (84e).

La suite après cette publicité

Le match devenait fou et allait d’un but à l’autre, mais malgré le spectacle, aucune des deux équipes ne parvenait à tromper les cages des brillants Samba et Bulka, alors qu’une tête de Khusanov était détournée sur la ligne par Clauss (90e). Finalement, Nice et Lens se séparent sur un nul qui n’arrange personne puisque les deux formations manquent l’occasion de rattraper le trio de tête et de prendre de l’avance sur les poursuivants. Lens (4e) peut néanmoins avoir plus de regret, avec 20 tirs tentés, avant un déplacement à Strasbourg. De son côté, le GYM (5e) recevra le PSG avant la trêve.