Le PSG revient à la charge pour Joshua Kimmich !

Le Paris Saint-Germain adore les milieux de terrain de poche très talentueux du Portugal. En 2022, le club de la capitale avait lâché 40 M€ pour s’offrir Vitinha. Après une première saison difficile aux côtés de Messi et de Neymar, l’ancien joueur du FC Porto sort d’une très grosse saison 2023/2024 avec les Franciliens. Cet été, Luis Enrique rêve de lui donner la possibilité d’évoluer aux côtés de son compatriote João Neves.

À 19 ans, la pépite de Benfica est considérée comme la dernière merveille du SLB. Décrit comme la priorité absolue de Luis Enrique pour son mercato, Neves reste néanmoins un élément très compliqué à déloger. Plus tôt dans la journée, la presse portugaise a révélé que les Aguias ont repoussé une offre de 70 M€ du PSG. Normal, Benfica en réclame 100 M€. Un montant jugé trop élevé par les champions de France en titre.

Kimmich si Neves ne vient pas

Face à cette situation compliquée, RMC Sport assure que le PSG a réactivé la piste menant à Joshua Kimmich. Âgé de 29 ans et sous contrat jusqu’en 2025, le taulier du Bayern Munich a déjà été courtisé par les Rouge et Bleu, mais ce dernier n’a jamais donné suite aux appels du pied parisiens. Cependant, sa situation contractuelle a évolué et aujourd’hui, l’avenir de Kimmich en Bavière fait beaucoup parler. À un an de la fin du contrat de l’international allemand, le Bayern Munich va peut-être chercher à le vendre s’il ne prolonge pas.

Certains médias l’envoient d’ailleurs au FC Barcelone rejoindre son ancien coach Hansi Flick, tandis que les tabloïds anglais ont évoqué l’option Manchester City. Une chose est sûre pour Kimmich : l’arrivée annoncée du Portugais João Palhinha annonce une concurrence plus soutenue. Le retour de flamme du PSG finira-t-il par le convaincre de changer d’air ? Difficile de se prononcer pour le moment. En tout cas, RMC Sport précise que Luis Enrique apprécie énormément Kimmich pour « sa qualité technique, son leadership mais surtout sa polyvalence (il peut jouer latéral droit, ndlr) ». Et quand on sait que l’Espagnol adore tester ses joueurs à différents postes…