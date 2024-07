Benfica repousse une très grosse offre du PSG pour João Neves

Depuis quelques semaines, le PSG a fait de João Neves sa priorité dans l’entrejeu. Le milieu de terrain portugais de seulement 19 ans sort de sa première saison comme titulaire mais son talent a sauté aux yeux sous les ordres de Roger Schmidt (55 matches joués). Il a même été appelé par Roberto Martinez pour disputer l’Euro 2024 (2 apparitions). Les premiers contacts ont été plutôt positifs entre les deux directions qui se connaissent bien pour avoir réalisé quelques affaires ces dernières années (Bernat, Draxler, Ramos).

La donne est assez simple. Les Águias souhaitent conserver leur crack une saison de plus, et privilégient plutôt la vente d’Antonio Silva. Seulement, il y a deux problèmes à cela. Déjà, ça ne se bouscule pas pour le défenseur central. Second souci, le club portugais a soumis une proposition de prolongation à João Neves, qui l’a refusé. Il aurait pourtant doublé son salaire, passant de 500 000 euros par an à 1 million d’euros. Le joueur sait pertinemment qu’il peut gagner bien plus ailleurs.

Le temps joue en faveur de Benfica

Dès lors, Benfica s’est un peu fait une raison de le perdre dès cet été. D’autant que les courtisans se bousculent. Outre le PSG, Manchester United est très intéressé. Le contrat de João Neves court actuellement jusqu’en 2028 avec une clause libératoire à 120 M€. Rui Costa, président des Lisboètes, a déjà fait savoir qu’une offre d’environ 100 M€ ferait l’affaire. Pour faire baisser encore un peu plus la note, le club francilien a proposé d’inclure un de ses joueurs dans l’opération. Renato Sanches et Carlos Soler ont été évoqués.

Après les premiers contacts, place aux offres officielles. D’après le Correio da Manhã, le PSG et les Red Devils sont passés à l’offensive. Ils ont tous les deux soumis une première proposition de 70 M€, refusée par Benfica, qui attend, comme précisé plus haut, 30 M€ de plus pour céder. Il va donc falloir être plus convaincant dans les jours à venir et revoir son offre à la hausse. C’est la seule condition puisque le temps joue plutôt en faveur des Águias dans ce dossier, entre la durée du contrat du joueur, et les données économiques.