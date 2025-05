PSG : Gianluigi Donnarumma laisse planer le doute sur son avenir

S’il a remporté ce soir la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain en dominant l’Inter Milan (5-0), Gianluigi Donnarumma (26 ans), n’est pas sûr de continuer longtemps avec le club francilien. Arrivant à un an de la fin de son contrat, il n’a toujours pas prolongé.

La suite après cette publicité

Interrogé après la rencontre, il a été questionné sur son avenir et a été évasif au micro de Sky Italia : «je reste au PSG ? Je ne sais pas, je ne sais pas. On verra ces prochains jours. Maintenant je vais en sélection, puis on verra.»