Euro 2020, Angleterre-Danemark : les compos probables

Ce mercredi soir, à Wembley, l'Angleterre accueille le Danemark pour la deuxième demi-finale de cet Euro 2020. Pour tenter de rejoindre l'Italie en finale, Gareth Southgate devrait miser sur un onze semblable à celui qui a balayé l'Ukraine en quart de finale avec, évidemment, Jordan Pickford dans les buts. En défense, Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire et Luke Shaw partent avec la faveur des pronostics, tout comme le double pivot Kalvin Phillips-Declan Rice dans l'entrejeu. À l'animation, on pourrait retrouver Raheem Sterling, Mason Mount et Bukayo Saka en soutien du buteur maison Harry Kane.

La suite après cette publicité

En face, Kasper Huljmand restera sans aucun doute fidèle à ses principes de jeu avec son 3-4-3 devant Kasper Schmeichel. Andreas Christensen et Janik Vestergaard épauleront Simon Kjaer derrière. Sur les ailes, Daniel Wass et Joakim Maehle seront a priori reconduits. Au milieu, la paire Pierre-Emile Höjbjerg-Thomas Delaney démarrera sauf surprise elle aussi. Mikkel Damsgaard et Martin Braithwaite tenteront d'alimenter au mieux Kasper Dolberg, bouillant lors de ses dernières sorties. Spectacle garanti.

Angleterre - Danemark : votre premier pari remboursé jusqu'à 150€. La victoire de l’Angleterre peut vous rapporter 261€, celle du Danemark 877€. Créez votre compte Unibet aujourd'hui pour profiter de cette offre exclusive. Si vous perdez votre pari, vous êtes remboursé.