OM : Gennaro Gattuso commence à l’avoir très mauvaise !

C’est un homme qui sait plutôt bien cacher ses émotions, et qui est généralement assez serein devant la presse. Seulement, Gennaro Gattuso est bien obligé de faire le même constat que les supporters phocéens : son équipe a du mal à enchaîner et ça commence même à devenir inquiétant. L’Olympique de Marseille pointe ainsi à la septième place du classement de Ligue 1.

Certes, les positions donnant accès à la prochaine édition de la Ligue des Champions sont à des distances encore rattrapables, puisque Monaco, quatrième et potentiel barragiste, a 5 points d’avance, alors que Brest, le troisième, a 6 unités de plus que l’OM. Mais les sensations laissées pendant les rencontres n’invitent pas forcément à l’optimisme.

Un problème d’effectif

Et le quotidien L’Equipe en dit un peu plus sur les états d’âme du tacticien italien ce lundi. On apprend que derrière tous les messages plutôt optimistes et positifs qu’il a pu délivrer publiquement, il commence à être de plus en plus agacé par certaines choses. C’est le cas avec son effectif notamment, en partie construit par son prédecesseur Marcelino, qui a trop de limites à ses yeux. Tout comme il estime que les jeunes du centre de formation ne sont pas au niveau pour venir prêter main forte lorsque c’est nécessaire.

Des problèmes de niveau dans le vestiaire donc, alors que Gennaro Gattuso n’a pas forcément eu son mot à dire sur tous les dossiers. Comme le précise le média, il y a ainsi plusieurs têtes pensantes en interne, et chacun a des choix divergeants concernant les recrues à réaliser. S’il reste calme et adopte une attitude d’employé exemplaire, il voit aussi comment ce mercato hivernal n’est pas optimal pour ses intérêts, avec des arrivées qui tardent et certains choix jugés curieux, comme l’arrivée de Faris Moumbagna, toujours à la CAN alors que de nombreux joueurs de l’effectif y étaient déjà. Gattuso se retient. Pour l’instant…