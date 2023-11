Certains joueurs du PSG en ont marre de Kylian Mbappé !

« Je ne suis pas très content de Kylian aujourd’hui. Je pense que sur les buts, je n’ai rien à dire mais il peut être meilleur sur plusieurs points. Je dois regarder le match à nouveau. Je ne suis pas très content de Kylian aujourd’hui. Sur les buts, il n’y a rien à dire. Mais il peut être meilleur. Je vais analyser son match, et je lui dirais en privé. Il est un des meilleurs joueurs du monde, mais on a besoin de plus. On veut qu’il fasse plus de choses encore ! Ce n’est que mon opinion ». Les propos de Luis Enrique après le triplé de Kylian Mbappé face à Reims ont surpris beaucoup de monde samedi après-midi.

La suite après cette publicité

Il faut dire que le Bondynois avait inscrit les trois buts des Parisiens, étant donc logiquement le principal artisan de cette victoire. Un timing surprenant donc, mais qui allait dans le même sens que les déclarations du principal concerné, qui estimait devoir et pouvoir faire mieux dans le jeu. « En toute ­humilité, je n’ai pas besoin de bien jouer pour marquer, mais ce que je veux c’est bien jouer et marquer », a ainsi lancé la star des Bleus après ce duel en terres rémoises.

À lire

Les drôles de raisons du clash de Luis Enrique contre Kylian Mbappé

Certains joueurs sont agacés

Et visiblement, il n’y a pas que Luis Enrique qui a des choses à redire sur la façon de jouer de Kylian Mbappé. Le quotidien L’Equipe dévoile ainsi une petite bombe ce dimanche. Certains de ses partenaires ont ainsi discuté de la façon dont joue le Bondynois dans les jours qui ont suivi la défaite à Milan, notamment au niveau de son rôle et de ses choix dans les derniers mètres. Et ils sont plusieurs à être agacés par le fait que, selon eux, KM7 joue avant tout pour lui.

La suite après cette publicité

Il serait ainsi trop individualiste et ne chercherait pas forcément à mettre ses partenaires dans les meilleures dispositions pour qu’ils brillent. Les prestations mitigées de Gonçalo Ramos ou de Randal Kolo Muani en seraient un symbole. Il faut dire que, cette saison, Mbappé semble surtout s’entendre avec Ousmane Dembélé ou Achraf Hakimi sur la pelouse, et peine encore à trouver des automatismes avec certains des nouveaux arrivés. Est-ce un choix délibéré ou une simple question de temps ? On le saura bientôt…