Juventus : Andrea Pirlo s'enflamme pour Cristiano Ronaldo

La Juventus s'apprête à lancer sa saison avec une nouvelle tête sur le banc de touche. Andrea Pirlo (41 ans) a pris la place de Maurizio Sarri et incarne le renouveau turinois mais également une forme d'interrogation puisque l'ancien milieu de terrain n'a encore jamais entraîné à ce niveau. Le nouveau coach devra notamment parvenir à mettre sa star Cristiano Ronaldo (35 ans) dans les meilleures conditions. Il a d'ailleurs expliqué que le Portugais était déjà en grande forme.

«Il va bien, il l'a montré aussi en équipe nationale (un doublé contre la Suède). Il est prêt à faire une belle saison» envoie le technicien avant d'évoquer le mercato. «J'ai besoin d'un attaquant le plus tôt possible mais le mercato est encore long et il y aura du temps pour travailler.» Avec le départ de Gonzalo Higuain, la Vieille Dame cherche un neuf mais peine à concrétiser ce dossier entre les pistes Milik, Dzeko, Giroud, Cavani ou encore Suarez qui n'ont pour l'heure pas abouti.