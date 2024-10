Alavés - FC Barcelone : les compositions officielles

Sous pression après la victoire du Real Madrid contre Villarreal (2-0), le FC Barcelone se déplace, ce dimanche, sur la pelouse d’Alavés avec la ferme intention de conforter sa première place. Une rencontre à suivre en direct commenté. Impressionnant depuis le début de la saison, le club catalan reste cependant sur une grosse déconvenue face à Osasuna (2-4). Victorieux des Young Boys Berne en milieu de semaine, les Blaugranas voudront donc poursuivre leur marche en avant face à l’actuel 11e de Liga. Pour cette rencontre, Hansi Flick a décidé de miser sur un 4-2-3-1. Dans les buts, Peña est une nouvelle fois aligné, Szczęsny n’étant pas encore prêt.

La suite après cette publicité

Pour protéger le dernier rempart barcelonais, Fort, Cubarsi, Martinez et Baldé formeront la défense. Au milieu de terrain, Pedri accompagne Casado alors que Raphinha, Lamine Yamal et Torres soutiendront Lewandowski, seul en pointe. De son côté, Luis Garcia Plaza opte lui aussi pour un 4-2-3-1. Sivera débute dans les cages, juste derrière un quatuor défensif composé de Sanchez, Mouriño, Abqar et Tenaglia. Dans l’entrejeu, Guevara et Blanco sont associés. Enfin, Stoichkov est titulaire dans un rôle de meneur de jeu, aux côtés de Rebbach, Vicente et Martinez, qui débute dans un rôle de numéro 9.

Les compositions officielles

Alavés : Sivera - Sanchez, Mouriño, Abqar, Tenaglia - Guevara, Blanco - Stoichkov, Rebbach, Vicente - Martinez

La suite après cette publicité

FC Barcelone : Peña - Baldé, Cubarsi, Martinez, Fort - Pedri, Casado - Raphinha, Lamine Yamal, Torres - Lewandowski