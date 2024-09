RC Strasbourg - OM : les compositions officielles

Fin de cette 6ème journée de Ligue 1 avec la réception de l’OM pour le RC Strasbourg au Stade de la Meinau ce dimanche soir à 2h45 (suivez la rencontre en direct sur FM). Très gros début de saison pour l’Olympique de Marseille toujours invaincu et qui sort d’une énorme victoire contre Lyon, obtenue à 10 contre 11 pendant plus de 80 minutes et un but salvateur à la dernière minute. De quoi mettre en confiance et confirmer le bon début de saison des hommes de De Zerbi qui doivent gagner ce soir pour rester à égalité avec le PSG et l’AS Monaco en tête du championnat. De l’autre côté, une équipe de Strasbourg joueuse qui alterne entre le bon et le moins bon dans les résultats. 3 matchs nuls pour 1 victoire et 1 défaite pour les hommes de Rosenior avec un jeu plaisant mais risqué qui occasionne des buts encaissés à chaque match.

Côté terrain, De Zerbi a face à lui un gros chantier en défense avec les absences de Merlin et Balerdi. Kondogbia est de nouveau aligné en défense centrale. Koné enchaîne aux côtés d’Højbjerg au milieu de terrain. Wahi aura de nouveau l’occasion de se montrer à la pointe de l’attaque entouré de Greenwood et Luis Henrique. Les Strasbourgeois gardent leur onze par rapport au match contre Lille, Wow et Sarr en défense centrale, Santos et Doukouré au milieu de terrain avec Diarra en soutien d’Emegha devant.

Les compositions d’équipes :

RC Strasbourg : Petrovic - Doué, Sow, Sarr, Moreira - Doukouré, Santos - Bakwa, Diarra (cap.), Nanasi - Emegha.

OM : Rulli - Murillo,, Kondogbia, Cornelius, Brassier - Højbjerg (cap.), Koné - Greenwood, Harit, Luis Henrique - Wahi.

