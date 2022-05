MU : Ralf Rangnick attend un signe d’Erik ten Hag pour le mercato estival

Interviewé par Sky Sports, le coach de Manchester United Ralf Rangnick a évoqué le mercato estival des Red Devils et notamment le fait qu’il attendait d’avoir des nouvelles du futur coach mancunien Erik ten Hag pour lancer le mercato. « Je suis presque sûr qu'il a mon numéro de téléphone ! Chaque fois qu'il voudra me parler et échanger nos opinions, je serai heureux de le faire » a lancé le technicien allemand qui deviendra conseiller au sein de l'état-major de United la saison prochaine.

La suite après cette publicité

Rangnick veut élaborer un plan de recrutement avec l’actuel coach de l’Ajax d’Amsterdam pour faire de gros changements au sein de l’effectif mancunien. « Sachant qu'Erik sera le manager, avec un bon processus de recrutement et en faisant venir les bons joueurs, je suis convaincu que les supporters et les médias pourront voir une meilleure équipe et espérons-le une meilleure place au classement. Peu importe le club, il est toujours nécessaire et important d'avoir une idée. Vous devez savoir comment vous voulez jouer, de quel type de profils avons-nous besoin, parce que si vous ne le faites pas, vous cherchez toujours l'aiguille dans la botte de foin. C'est ce que je voulais dire quand j'ai dit "chirurgie à cœur ouvert". Je ne pense pas qu'il suffise de faire quelques corrections et modifications mineures. Je pense qu'il est important d'avoir une vue d'ensemble et de faire venir les meilleurs joueurs possibles » a déclaré Rangnick.