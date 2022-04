Erik ten Hag sera le prochain entraîneur de Manchester United

La suite après cette publicité

Le pseudo-suspense est désormais terminé. La tendance de ces dernières semaines en Angleterre a fini par se confirmer, de manière officielle, ce jeudi : Erik ten Hag a été choisi par Manchester United pour endosser le costume d'entraîneur principal de l'équipe première à compter de la saison 2022/2023. Le technicien néerlandais, passé par les Go Ahead Eagles Deventer (2012-2013), la réserve du Bayern Munich (2013-2015) et Utrecht (2015-2017), prendra ainsi la place de Ralf Rangnick à la fin de l'exercice en cours du côté d'Old Trafford.

«Manchester United est ravi d'annoncer la nomination d'Erik ten Hag au poste d'entraîneur de l'équipe première masculine, sous réserve de l'obligation d'obtenir un visa de travail, de la fin de cette saison et jusqu'en juin 2025, avec possibilité de prolongation d'un an», précisent, par le biais d'un communiqué, les Red Devils. Ces derniers ont réglé les 2 M€ de la clause libératoire de Ten Hag aux Ajacides, avec qui il était lié jusqu'en juin 2023. Le club hollandais a confirmé l'accord.

🇳🇱👔



The new First-Team Manager of Manchester United: Erik ten Hag.#MUFC || #WelcomeErik — Manchester United (@ManUtd) April 21, 2022

Arrivée alléchante d'un coach ambitieux

Depuis qu'il dirige l'Ajax Amsterdam, soit décembre 2017, Erik ten Hag a réalisé des choses remarquables aux Pays-Bas. Au-delà de son style de jeu offensif spectaculaire, appréciable et apprécié, ou encore de sa capacité à faire révéler puis progresser de jeunes joueurs (comme Matthijs de Ligt ou Frenkie de Jong), il a aussi remporté deux titres de champion en Eredevisie (2019 et 2021) et deux coupes nationales les mêmes années, ainsi qu'une Supercoupe des Pays-Bas en 2019, menant accessoirement son Ajax en demi-finale de Ligue des champions en 2019. Actuel leader du championnat, l'homme de 52 ans espère garnir encore un peu plus son palmarès avant de débarquer dans le nord-ouest de l'Angleterre.

Cette nouvelle a de quoi réjouir les supporters de Manchester United, qui commencent à se lasser de la qualité de jeu proposée par Ralf Rangnick, choisi en novembre dernier pour assurer l'intérim après le limogeage d'Ole Gunnar Solskjaer. La direction mancunienne peut donc préparer plus sereinement l'avenir, alors que plusieurs chantiers attendent Erik ten Hag sur le mercato estival 2022. Comme au milieu de terrain, avec le probable départ libre de Paul Pogba, ou encore en attaque, où Jesse Lingard et Edinson Cavani s'envoleront vers d'autres cieux et où Anthony Martial et Marcus Rashford sont annoncés sur le départ. Le challenge est de taille pour le natif d'Haaksbergen, qui espère bien être celui qui parviendra enfin à se faire une place dans l'ombre de Sir Alex Ferguson, afin de rendre à MU sa grandeur d'antan.