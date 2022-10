OL : les mots forts d'Anthony Lopes

Après quatre défaites de suite, l'OL est au fond du trou. Déjà remonté dimanche après le revers à Lens, Anthony Lopes est toujours agacé. «Il y a de la colère mais avec l’expérience que j’ai maintenant je pense aussi que j’arrive à faire la part des choses. Je pense que parfois à chaud, il vaut mieux éviter de dire certaines choses et il faut se poser le lendemain. Le coach a dit qu’il avait eu beaucoup de discussions et je n’ai pas besoin de revenir là-dessus. Le meilleur des remèdes, ça sera sur le terrain. Il faut répondre présent dès l’entame de match et foutre le feu le plus vite possible dans la rencontre pour amener tout le monde avec nous», a-t-il expliqué en conférence de presse.

Il a ajouté ensuite : «il y a beaucoup de personnes touchées. La totalité de l’effectif est touché de cette situation. On a quand même un sentiment de rage. De honte aussi. C’est très compliqué dans un club qui a énormément d’ambitions comme l’Olympique Lyonnais qui est un des plus grands clubs d’Europe. Enchaîner quatre défaites d’affilée c’est dur!» S'imposer vendredi soir contre Toulouse est essentiel pour Lopes et ses coéquipiers.