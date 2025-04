Valence : Giorgi Mamardashvili a gagné un improbable pari avec Vinicius Jr

Présent en zone mixte après la victoire de Valence face au Real Madrid (2-1), Giorgi Mamardashvili, héroïque sur sa ligne, a raconté un épisode amusant en zone mixte… et attend ses 50 euros. En effet, celui qui a arrêté le penalty de Vinicius en première période a confié aux journalistes avoir fait un pari avec le Brésilien avant son tir.

«J’ai eu une conversation avec lui qui m’a permis de gagner 50 euros. Sur le penalty, je lui ai demandé s’il voulait miser 50 euros et j’ai gagné. Mais il ne me les a pas donnés (sourire)», a ainsi avoué le dernier rempart de Valence. Si Vinicius Jr n’a pas perdu ses 50 euros, le Real Madrid a lui sans doute perdu bien plus dans la course au titre…