Ça bouge enfin pour Sergio Ramos !

Sergio Ramos peut être surpris. Libre et sans club, le défenseur imaginait retrouver un point de chute plus facilement. Il faut dire qu’après une première année difficile au PSG, sa seconde saison a été bien plus convaincante. Mais son âge (37 ans), ses prétentions salariales et ses demandes contractuelles, à savoir au moins obtenir deux ans de contrat, ont rebuté pas mal de monde. En effet, de nombreux clubs sont venus frapper à sa porte quand il s’est retrouvé sur le marché.

Il a aussi été proposé à certaines écuries comme le Séville FC. SR4 n’était pas contre retourner en Andalousie. Mais le président José Castro lui a fermé la porte. Par la suite, il a été lié à la MLS (Inter Miami, Los Angeles FC), au Brésil (Flamengo) ou bien encore à l’Arabie saoudite (Al-Ittihad). Dernièrement, c’est en Turquie qu’il a été annoncé. Après l’échec des négociations avec Besiktas, Galatasaray est entré en scène.

Mourinho a discuté avec Sergio Ramos

Mais un concurrent de dernière minute s’est immiscé dans le dossier. En effet, ce mercredi, TMW explique que l’AS Roma pense à Sergio Ramos. Ce dernier a échangé avec José Mourinho, avec lequel il a déjà collaboré au Real Madrid. L’expérience, la personnalité et les qualités de l’Espagnol sont appréciées par le Special One. De son côté, la Gazzetta dello Sport explique que le club romain dément cette information mais qu’après l’arrivée de Romelu Lukaku tout est possible.

Même chose du côté de Sport Mediaset qui indique que les Friedkin ont l’habitude de réaliser de jolis coups en fin de mercato. Sergio Ramos pourrait être celui de l’été 2023 après Lukaku. Mais si la Louve se lance, elle devra faire face à la concurrence de Galatasaray, qui est en pole pour le moment. La fin du feuilleton Sergio Ramos est donc proche. Il ne reste plus qu’à connaître le nom de son prochain club.