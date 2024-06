FC Metz : Eric Chelle en pole pour remplacer László Bölöni

Rétrogradé en Ligue 2 après sa défaite au bout du suspens face à l’AS Saint-Etienne en barrage, le FC Metz va retrouver la Ligue 2 pour la 7e fois depuis 2002. Cette nouvelle relégation va sans doute précipiter le départ de László Bölöni du club à la Croix de Lorraine. Pour remplacer le très expérimenté technicien roumain, les Grenats visent Eric Chelle fraîchement débarqué de la sélection du Mali, quatrième de son groupe des éliminatoires du Mondial 2026 mais quart de finaliste de la dernière Coupe d’Afrique des nations, perdu au bout de la prolongation face à la Côte d’Ivoire.

Une performance sur la scène continentale africaine et des statistiques plus que correctes (13 victoires - 5 nuls et 3 défaites en 21 matches à la tête des Aigles du Mali) qui n’auront pas suffi à le maintenir en poste. Selon nos informations, le FC Metz pourrait permettre au technicien malien de 46 ans de rebondir immédiatement puisque le club lorrain a fait de Chelle sa priorité. Disposant d’une licence pro UEFA, Eric Chelle a déjà entraîné en France du côté de l’US Boulogne (2021-22), de Martigues (2017-2021) et du GS Consolat (2016-2017).