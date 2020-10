OL : Rudi Garcia juge la dernière performance de Tino Kadewere

La suite après cette publicité

Dans tous les bons coups offensifs de l'Olympique Lyonnais face à Monaco dimanche dernier (4-1), Tino Kadewere a indéniablement marqué des points aux yeux de son entraîneur Rudi Garcia. Présent en conférence de presse avant le choc face au LOSC dimanche (match à suivre en direct commenté sur notre live), le technicien lyonnais est revenu sur la performance de l'ancien Havrais face à l'ASM.

« On a été proches de Tino suite à son deuil familial. Le temps a fait en sorte qu'en se replongeant dans son métier, on vit un peu mieux les choses. Le mot courage ne s'applique que dans ces moments là. Tino est un joueur qui sait jouer avec les autres , il a un bon sens du jeu, c'est un travailleur. Tino est un joueur d'axe et quand on a le ballon, ils sont dans l'axe avec Karl. Ils viennent bosser un peu sur les côtés dans certains matchs, cela dépend des consignes aussi. Ni l'un ni l'autre ne doivent venir en cinquième défenseur, ils doivent continuer à jouer sur les côtés et à repiquer dans l'axe, » a ainsi décrypté Garcia. Tino Kadewere sera-t-il titularisé dimanche face au LOSC après sa belle prestation contre Monaco ? Réponse dans les prochaines heures...