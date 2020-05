Timo Werner affiche ses préférences pour le mercato

Timo Werner est un attaquant très courtisé. Le genre de joueur difficile à interviewer. En Allemagne, BILD est parvenu à faire parler celui qui appartient jusqu'en 2023 au RB Leipzig. L'international allemand est aujourd'hui sur les tablettes de Liverpool, et, on l'imagine, de nombreuses autres écuries européennes. Ses 21 buts en 25 matches de championnat cette saison expliquent cela. Ogre suprême parmi les ogres de Bundesliga, le Bayern Munich a pour habitude d'offrir le gîte et le couvert aux talents du pays avant que ceux-ci n'aient le temps de penser à voyager en dehors du territoire.

Une fois n'est pas coutume, le club bavarois s'est positionné pour Timo Werner. Mais si Hansi Flick aimerait faire du buteur de 24 ans son futur Robert Lewandowski, le principal intéressé n'a pas l'intention de rejoindre Munich. «Le Bayern est un grand club, nous n'avons pas besoin d'en parler. Et Hansi Flick a prouvé cette saison qu'il est vraiment un bon entraîneur. Mais si à un moment donné j'étais amené à changer de club, je serais plus intéressé par un départ à l'étranger que par un transfert au Bayern», a déclaré l'attaquant qui fait le bonheur du RB Leipzig depuis trois saisons, avant de préciser sa pensée.

Timo Werner ne s'est pas senti réellement désiré par le Bayern

«C'est juste que le challenge d'évoluer dans un autre championnat me séduirait encore plus que d'évoluer dans un autre club de la Bundesliga. Et bien sûr, il faut sentir que l'envie est réciproque, qu'elle est à son maximum. C'est pourquoi j'ai choisi le RB Leipzig à l'époque (lorsqu'il quitte Stuttgart en 2016, ndlr), et c'est de cette manière que je choisirais mon futur club, là où je retrouverais ce sentiment lorsque je déciderais de franchir une nouvelle étape de ma carrière. Mais ce sont des rêves d'avenir», a-t-il ajouté, rappelant que sa priorité du moment restait de réussir au RB Leipzig.

L'été dernier, le Bayern s'était déjà positionné pour attirer Timo Werner à Munich. Mais le joueur avait finalement prolongé à Leipzig, jusqu'en 2023. Il s'en était expliqué. «Löw (le sélectionneur de l'Allemagne, ndlr) m'a fait comprendre que Julian Nagelsmann est un grand entraîneur et qu'il pourrait m'aider à franchir un palier supplémentaire si je restais sous ses ordres». D'autres sons de cloches font état d'une hésitation, voire d'un manque de confiance de la part du club bavarois. Le joueur botte aujourd'hui en touche. «Je ne peux pas répondre à la question de savoir quelles étaient les motivations du FC Bayern à cette époque», rétorque Werner.

Il ne précipitera pas son départ

Si le prochain mercato estival est encore flou, au vu de la situation sanitaire mais également de la crise économique qui frappe le monde du football, l'avenir de Timo Werner semble s'écrire loin de Leipzig. Le joueur céderait bien à la tentation Liverpool et aux belles paroles de son gourou à lunettes. En attendant, le joueur ne forcera pas la décision. «Je suis très fier de la façon dont nous avons tous "grandi" ensemble à Leipzig au cours des dernières années. Et à mes yeux, je me suis également développé, en particulier dans la saison en cours sous la direction de Julian Nagelsmann, et j'ai mûri dans ma personnalité et j'ai pris encore plus de responsabilités. Je remercie le club pour ça ! J'apprécie vraiment ce que m'offre le RB Leipzig et je ne dirais donc jamais : "Je dois absolument partir d'ici !"»