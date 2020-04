RB Leipzig : Timo Werner a fait son choix mais...

Une stratégie rondement menée. Arrivé au RB Leipzig en juin 2016 contre une indemnité estimée à environ 10 millions d'euros en provenance du VfB Stuttgart, Timo Werner s'est mué en tête d'affiche du projet Red Bull pour ses débuts en Bundesliga. Pour sa première saison dans l'élite, Ralph Hasenhüttl s'appuie sur son artilleur de 21 ans, auteur de 21 buts (et sept passes décisives), pour décrocher une impensable deuxième place. La Ligue des champions est atteinte dès la première année. Quant à Timo Werner, il est appelé pour la première fois en sélection A par Joachim Low. Sauf en cas de pépin physique, le natif de Stuttgart ne manquera plus jamais l'appel de la Mannschaft.

Sa deuxième saison au RB est réalisée sous les mêmes standards. Vingt-et-un but en 45 matches durant celle-ci, dont 7 en 11 matches de coupes d'Europe. Et la suivante s'inscrit dans la continuité. Dix-neuf buts et dix passes décisives en 37 matches joués lors de sa troisième année à Leipzig. L'absence de Ligue des champions commence à se faire sentir. Les grosses écuries européennes rôdent autour de la Red Bull Arena. À l'été 2019, Liverpool et Manchester United suivent de près les performances du joueur qui, au mois d'août, décide de prolonger l'aventure avec le troisième de Bundesliga jusqu'en 2023. Le joueur dispose même d'une clause libératoire estimée à 60 millions d'euros, permettant au club qui s'en acquitterait d'attirer le joueur à l'été 2020.

Timo Werner veut rejoindre l'Angleterre, mais Leipzig est intraitable

Si l'attaquant de 24 ans a prolongé, cette décision ressemble plus à un gage de sécurité pour le club au taureau rouge, qu'à une réelle volonté des deux parties de poursuivre l'aventure ensemble. D'ailleurs, selon les informations de Sky Sports, le joueur aurait pris la décision de partir. Le média avance aujourd'hui que Timo Werner souhaite rejoindre Liverpool cet été, où Jürgen Klopp l'attend depuis plusieurs mercatos. Mais si le joueur a affiché sa volonté - un premier bon point pour réaliser un transfert - son club n'a pour le moment pas l'intention de négocier. Le RB Leipzig ne laissera partir son buteur que si sa clause libératoire est payée.

Sauf que, toujours selon le média britannique, en face, Liverpool, comme en janvier, n'a pas l'intention de faire un geste en avant pour Werner. Les Reds préfèrent, pour le moment, laisser passer l'été et revenir à la table des négociations pour un transfert. À voir, donc, si Liverpool fera de nouveau affaire avec le groupe Red Bull cette année. Les Reds avaient récupéré Takumi Minamino au Red Bull Salzburg à un prix réduit de 8,3 M€ en janvier. En attendant, si la Bundesliga venait à reprendre le 9 mai, comme espéré, Timo Werner pourrait bien tenter d'ajouter quelques buts sous les couleurs de Leipzig, où son compteur est bloqué à 21 après 25 journées.