Bayern Munich : le mea culpa de João Cancelo

Débarqué au Bayern Munich cet hiver après avoir vu sa relation avec Pep Guardiola s’étioler, João Cancelo peine pour le moment à s’installer comme un titulaire. Dans un entretien accordé aux médias du club allemand, le latéral portugais s’est livré sur sa nouvelle expérience et a reconnu que son tempérament éruptif n’était pas toujours simple à gérer pour un entraîneur.

«C’est difficile à expliquer. Je suis très impulsif, sentimental et c’est très probablement facile de deviner ce que je ressens car je suis de nature expansive, souligne le latéral de 28 ans. Parfois, on dit que je n’ai peut-être pas une personnalité très simple. Mais j’ai un cœur et vous pouvez toujours compter sur moi. Les personnes transparentes comme moi n’ont pas toujours non plus la tâche facile dans le monde impitoyable d’aujourd’hui.» Loin d’être indiscutable sous les ordres de Julian Nagelsmann, Cancelo pourrait voir sa situation s’éclairer dans les semaines à venir avec Thomas Tuchel. Ces derniers jours, le technicien allemand avait ouvertement déclaré sa flamme au latéral portugais.

