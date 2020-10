LdC : le groupe rennais face à Krasnodar

Dans 24 heures maintenant, le Stade Rennais disputera le premier match de Ligue des Champions de son histoire. Ce sont les Russes de Krasnodar qui se rendront au Roazhon Park et pour cette grande première, Julien Stéphan a convoqué un groupe élargi de 23 joueurs.

On retrouve les dernières recrues Dalbert, Rugani, qui étaient titulaires ce week-end pour la première fois à Dijon, Doku et Gomis, dont c'est même la première convocation. Le coup d'envoi sera donné à 21h et la rencontre sera à suivre en live sur Foot Mercato.

Le groupe rennais :

Salin, Gomis - Da Silva, Nyamsi, Dalbert, Aguerd, Rugani, Traoré, Truffert, Soppy - Grenier, Camavinga, Léa-Siliki, Bourigeaud, Nzonzi - Terrier, Guirassy, Doku, Gboho, Tait, Del Castillo, Hunou, Rutter