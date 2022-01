Coupe de France : le tirage au sort complet des quarts de finale

Dimanche soir, les huitièmes de finale de la Coupe de France continuaient de répandre une douce odeur de football chatoyant avec la victoire 4-2 de l'AS Monaco contre le RC Lens dans un match fou. Les Asémistes rejoignaient ainsi deux autres pensionnaires de Ligue 1 : Nantes et l'Olympique de Marseille. Amiens, tombeur de Nancy, et Bastia, tombeur de Reims, représentant la Ligue 2 tandis que les deux équipes de National 2 que sont Versailles et Bergerac poursuivaient leur parcours. Paris ou Nice rejoindra donc tout ce beau monde.

Ainsi, avant ce duel entre les Franciliens et les Aiglons (à suivre sur notre live commenté), il était temps de savoir quelles seront les affiches des quarts de finales qui se dérouleront les 8 et 9 février prochain. Le tirage au sort a été effectué par le patineur Philippe Candeloro à 20h45 sur le plateau de l'émission Tout le sport sur France 3 et nous vous l'avons fait vivre en direct.

Un choc entre l'OM et le PSG ou Nice

Philippe Candeloro a eu la main heureuse puisqu'il a directement offert un choc entre le vainqueur du match entre le Paris Saint-Germain et l'OGC Nice face à l'Olympique de Marseille. Nous aurons donc droit soit à un classique, soit à un derby azuréen. Une bien belle rencontre en perspective. Trois autres affiches sont aussi connues désormais.

Ainsi, les deux petits poucets que sont Versailles et Bergerac en National 2 vont croiser le fer pour obtenir une qualification en demi-finale de l'épreuve. Tombeur de Lens (4-2) au tour précédent, Monaco recevra Amiens dans son Stade Louis II. Enfin, le FC Nantes recevra aussi une équipe de Ligue 2 avec le SC Bastia.

Les quarts de finales

Paris Saint-Germain ou Nice (Ligue 1) - Olympique de Marseille (Ligue 1)

Versailles (N2) - Bergerac (N2)

Nantes (Ligue 1) - Bastia (Ligue 2)

AS Monaco (Ligue 1) - Amiens (Ligue 2)

Les qualifiés