CdF, PSG-OL : une finale classée à très haut risque

Dans le cadre de la 106e finale de la Coupe de France, le PSG défie l’OL, ce samedi, au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d’Ascq. Un choc délocalisé dans le nord de la France en raison des Jeux olympiques et des préparatifs du Stade de France pour la compétition à venir. Et selon les dernières informations de RMC Sport, cette rencontre a été classée 5 sur une échelle de 5 par les services de la Division Nationale de Lutte contre le Hooliganisme. Pour rappel, 30 000 supporteurs lyonnais et parisiens vont faire le déplacement.

Un flux important poussant les décideurs à multiplier les réunions de sécurité afin que tout se déroule de la meilleure manière possible. Si un dispositif policier conséquent est d’ores et déjà prévu, la finale de Coupe Gambardella, en lever de rideau de la finale de Coupe de France, entre l’OM et Nancy, se retrouve elle aussi au coeur des préoccupations. Si aucun supporteur marseillais n’est attendu sur place, la présence des fans parisiens et lyonnais inquiètent les autorités…