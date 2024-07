Euro 2024, Espagne : Luis de la Fuente a déjà son plan anti-Mbappé !

Depuis le début de l’Euro, l’Espagne est sur son petit nuage. Déployant un football attractif qui lui a permis de remporter ses trois matches de poules et son huitième de finale contre la Géorgie en 90 minutes, la Roja a également montré de sérieuses compétences mentales face à l’Allemagne en quarts de finale. Parfois bousculés par une Mannschaft intéressante dans le jeu, les Ibériques s’en sont sortis en prolongations grâce à une tête héroïque de Mikel Merino. Ainsi qualifiée pour le dernier carré du tournoi continental, l’Espagne va devoir faire face à un adversaire tenace et qui n’encaisse pas beaucoup de buts en demi-finale : l’équipe de France.

Les Bleus, incapables de marquer dans le jeu depuis le début de l’Euro, restent un adversaire redoutable qui vient de sortir la Belgique et le Portugal lors des tours précédents. Pour autant, les hommes de Didier Deschamps devront néanmoins élever drastiquement leur niveau de jeu face à une Espagne qui n’a de cesse de faire bonne impression au gré des rencontres. Un avertissement également valable pour un Kylian Mbappé dérangé pour tout un tas de raisons. Nouveau joueur du Real Madrid, le capitaine de l’équipe de France n’a inscrit qu’un but, sur penalty, dans le tournoi et a souvent paru dépassé dans le jeu. Pour autant, il reste craint par ses adversaires et surtout en Espagne. Interrogé par le média ibérique AS, Luis de la Fuente redoute forcément l’attaquant de 25 ans.

Luis de la Fuente se méfie des coéquipiers de Kylian Mbappé

Questionné sur l’éventualité d’un plan Mbappé, le tacticien de 63 ans s’est expliqué sur son idée pour contrecarrer les plans de l’ancien Parisien : «brièvement, je dirais qu’avec des joueurs avec ces caractéristiques, qui débordent autant, comme Dembélé, les aides vont être importantes. C’est la seule façon, en plus, de maintenir l’équilibre. (…) L’autre jour, je disais à Lamine (Yamal, ndlr) que dans ce processus que nous évoquions, s’il a trois joueurs sur lui, il y a forcément une zone du terrain où on est en supériorité numérique. Il faudra emmener le ballon dans ces zones, et pas avec le ballon dans les pieds. Il faut le faire en le faisant circuler rapidement. Ça aussi c’est savoir interpréter les matchs. Pour ça, il faudra des aides mais aussi être attentifs aux autres zones du terrain.»

Ayant l’avantage de la possession face à tous leurs adversaires, les Espagnols savent qu’ils risquent de s’exposer face à une France qui a l’habitude de se montrer létal en contre-attaque. Une crainte partagée par le sélectionneur de la Roja : «c’est vrai que quand on a des joueurs aussi rapides, qui font autant de transitions, c’est vrai qu’on prend des risques. Avec une équipe déployée, plus exposée, les contre-attaques peuvent être fatales. Nous pouvons également améliorer cela. Vous ne pouvez pas toujours jouer à cent à l’heure. Ce n’est pas un de mes slogans, mais la vitesse et la puissance sans contrôle sont inutiles. Il faut maîtriser la vitesse, le contrôle du jeu… C’est génial et ce sont des footballeurs fantastiques, mais parfois, il faut ralentir.» Un plan qui va vite devoir être peaufiné avant un France-Espagne alléchant ce mardi à 21h.