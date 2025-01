Le témoignage glaçant d’Andreï Shevchenko sur la guerre en Ukraine

Depuis février 2022, l’Ukraine tente de résister à l’invasion russe. Si ce conflit peut sembler être purement géopolitique, il a également des conséquences sur la pratique du ballon rond dans cette région du monde, forcément. Et face à cette situation, Andreï Shevchenko, légende du football ukrainien et Ballon d’Or 2004, a réagi dans un entretien accordé à Il Messaggero.

L’ancien avant-centre a livré quelques détails sur le déroulement des compétitions de football en Ukraine. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le témoignage du joueur passé par Chelsea et l’AC Milan fait froid dans le dos : «La situation en Ukraine est extrêmement difficile en raison de la guerre en cours. Les matches se déroulent selon des protocoles de sécurité stricts, souvent sans spectateurs et dans des régions où le risque est minime. Nos clubs et équipes nationales participent à des tournois nationaux et internationaux. Pour nous, le football n’est pas qu’un sport : c’est un symbole d’espoir et de résistance. La Fédération ukrainienne de football fait tout son possible pour soutenir les joueurs, les entraîneurs et les supporters, afin de garantir que le football prospère même en ces temps difficiles. Nous avons déjà confirmé que plus de 200 membres de la communauté du football ont perdu la vie depuis le début de cette guerre à grande échelle. Cela inclut les joueurs, les entraîneurs et autres professionnels du sport, et ce nombre continue de croître.»